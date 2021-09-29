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長照界奧斯卡！2021台中金照獎徵件起跑

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
長照界奧斯卡獎「2021台中金照獎」預計11月27日於明德高級中學盛大舉行，加入長照服務逾一年就可以報名「長照新星獎」。圖／台中市衛生局提供
長照界奧斯卡獎「2021台中金照獎」預計11月27日於明德高級中學盛大舉行，加入長照服務逾一年就可以報名「長照新星獎」。圖／台中市衛生局提供

台中市政府為表揚投入長照服務領域及提供優質服務及貢獻的標竿團體及個人，2021台中「金照獎」表揚活動預計11月27日在明德中學舉行，即日起到10月18日受理報名，歡迎符合資格者踴躍報名，提升自我價值。

台中市衛生局長曾梓展說，台中已有17個行政區達到「高齡化社會」；為滿足未來龐大的長照需求，並減輕沈重的家庭照顧負擔，鼓勵更多長照服務單位及人員投入，並提升服務品質及供給量能，刻不容緩，以回應逐年擴大的長期照顧需求。

曾梓展指出，台中市自2018年舉辦「金照獎」表揚活動，今年邁入第4屆，藉由打造一激勵平台，增進長照服務人員榮耀感，期盼打破民眾對長照服務人員的刻板印象，進一步提升長照人員自我工作價值，凸顯這是一份結合專業、深度、有意義的工作，以吸引更多年輕人加入長照行列。

衛生局說明，2021台中金照獎獎項分為「團體」及「個人」，「團體類」預計表揚12個服務單位，「個人類」預計表揚12名。另外，專為男性長照服務人員設計的「長照男神獎」、專屬於年輕人的「長照新星獎」，外籍照顧服務員的「長照國際巨星獎」；得獎者均可獲得獎座及獎金，團體獎項最高獎金2萬元，個人獎項最高獎金1萬5千元，報名從速。

台中市衛生局說，2021台中「金照獎」表揚活動入圍者參加培育課程及研習，可讓長照服務相關人員分享交流實務經驗，創造互動平台，活動詳情可上官網查詢活動訊息及報名，網址https://goldencareawards2021.org/

台中市衛生局說明，民眾若對活動有疑問，身邊有失能、失智或日常生活需協助的身心障礙親友需要長期照顧，或有任何台中市長照服務及資源疑問，皆可撥打1966長照服務專線諮詢，前五分鐘免費。

台中市「金照獎」表揚活動今年邁入第4屆，用心發掘臺中市更多優秀長照個人及單位，入圍名額達60位。圖／台中市衛生局提供
台中市「金照獎」表揚活動今年邁入第4屆，用心發掘臺中市更多優秀長照個人及單位，入圍名額達60位。圖／台中市衛生局提供
長照界奧斯卡獎「2021台中金照獎」預計11月27日於明德高級中學盛大舉行。圖／台中市衛生局提供
長照界奧斯卡獎「2021台中金照獎」預計11月27日於明德高級中學盛大舉行。圖／台中市衛生局提供

長照 衛生局 台中市

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