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桃機安全委員會持續推動安全管理系統（SMS） 正常運作

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場航機運作情形。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場航機運作情形。（桃園機場公司提供）

桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，邀集機場安全相關作業單位與會，針對機場年度安全目標、風險管理、公正文化的推動及相關案例交流，確保安全管理系統（SMS） 正常運作，以具體行動持續提升桃園機場飛航安全，做到滴水不漏的安全管理。

桃園機場公司董事長林國顯在會中指出，受疫情影響，桃園機場這１年多來雖然航班數量較少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強，同時因疫情管控等因素，也使得機場營運難度增加，變得更為多元。

林國顯強調，機場營運中，「飛航安全」、「地面安全」、「資訊安全」、「航空保安」與「工程安全」是值得所有單位關注的議題。他以3「E」角度切入，強調透過工程及設備（Engineering）、教育訓練（Education）及執法（Enforcement）的努力，提供人員容錯空間，降低潛在風險影響，才能落實飛航安全。

林國顯董事長呼籲，桃園機場各單位推動公正文化（Just Culture），藉創造一層一層的防護網，讓危安事件有機會被攔截，盼藉本次會議進行交流，落實機場安全。他也感謝各單位為落實機場安全的決心與付出，鼓勵更積極投入相關資源，做到看不見的地方也要安全 100 分，才能消弭危安於無形。

桃園機場公司所訂定安全政策，由總經理但昭璧擔任權責主管，每年召開3次「安全委員會」，偕同包括航空警察局、飛航服務總台、航空公司及地勤公司等，會議負責研討及訂定安全政策、資源分配及安全績效相關之高階議題。

桃園機場公司指出，機場的安全是公司最核心價值，除定期召開安全委員會，強化與各駐站單位橫向聯繫外，也致力推動培養互信氛圍、主動通報與誠信處理的「公正文化」，期望安全管理滴水不漏。「公正文化」係航空安全文化之核心，鼓勵員工透過安全資訊分享，瞭解事件發生的原因及其預防之道，持續改進程序手冊並不斷完善培訓課程，從而形成一種良好的安全文化。

桃園機場公司強調，為有效管理與落實機場安全，機場公司已訂定各項安全績效指標及目標，並研擬相關風險降低策略定期召開會議監控，以確保策略有效性。機場公司也觀察到，因空側進行多項工程建設，須持續加強安全作業規定宣導，降低「地面車輛闖越航機」與「車輛或其他地面裝備造成跑道入侵」事件發生，呼籲各單位遵守相關作業規定，也將持續以安全管理教育課程、安全公告等作法持續精進。

桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場各單位執行聯合巡場作業。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場各單位執行聯合巡場作業。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場航機運作情形。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯強調桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。圖為桃園機場航機運作情形。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯（如圖）在會中指出，桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司29日舉行「桃園國際機場安全委員會110年度第2次會議」，董事長林國顯（如圖）在會中指出，桃園機場雖受疫情影響航班數量減少，但所有飛安、營運安全相關工作仍持續不斷加強。（桃園機場公司提供）

桃園機場 林國顯 疫情

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