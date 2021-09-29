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誤打BNT事件 藥師公會籲勿將壓力單放藥師身上

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
恩主公發生誤打BNT原液事件。圖／本報資料照
恩主公發生誤打BNT原液事件。圖／本報資料照

新北市恩主公醫院發生誤打BNT未稀釋原液事件，該院表示因藥師交班時未提醒醫護同仁要稀釋。對此，藥師公會發表聲明表示，院方將責任推給藥師有失公允，更呼籲為全國各疫苗施打單位因有相關辨識機制，避免類似情形發生。

藥師公會理事長黃金舜表示，根據公會得知的消息，該院藥師在疫苗接種錊業上，僅包括疫苗的運送保管、統計人次與疫苗瓶數，以及掛號等行政作業，並未實際參與疫苗稀釋過程，院方將責任推給「藥師」恐怕有失公允。

黃金舜也質疑，院方也提到「25瓶是散裝在袋子，在碰撞下疑似瓶蓋脫落，護理同仁誤以為稀釋過就直接替民眾施打」的說法。

他認為，即便是散裝的瓶裝疫苗，瓶蓋也不可能因為撞擊就輕易脫落，且護理人員在領取疫苗時，若察覺瓶身有異樣應做不良品通報，而非認為是殘劑進行施打。因此第一線醫護及藥師應稀釋前後的辨認機制，才不會又有類似情形發生，也呼籲全國各疫苗施打單位，應有相關的防呆機制，才能替國人的健康安全把關。

黃金舜也表示，在國外如美國、澳洲，疫苗施打都有藥師協助評估，甚至藥師會在藥局幫民眾接種疫苗。而不論是搖晃、稀釋疫苗，藥師也都有其專業，因此也建議政府應評估藥師參與疫苗施打的部分，並降低法規限制，協助疫苗接種。

疫苗 殘劑

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