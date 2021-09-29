摔車重創頸椎致癱瘓 女騎士緊急動刀1周就能走

南投42歲黃姓婦人為閃避路人發生車禍，緊急送醫時已四肢癱瘓，經佑民醫院醫療團隊評估，必須立刻進行頸椎椎間盤切除減壓及關節置換手術，所幸緊急動刀才未損及神經，術後隔日可抬起手腳，休養1周就能自由行走，今向院方致謝。

佑民醫院指出，黃婦17日騎車時，為閃避突然衝出來的路人而摔車，送來急診室時評估，其肌力僅1分等同於四肢癱瘓，經安排詳細的檢查後發現，其頸椎第5、6節脊髓損傷，造成脊髓休克，沒立即進行脊椎手術恐無法完全恢復。

佑民醫院神經外科主任劉善傑說，經評估黃婦為「前方脊髓症候群」，脊髓損傷受到壓迫，神經缺氧時間拉長恐無法完全復原，且該症候群癒後治療效果最差，因此當下建議且獲親友同意，讓患者接受「頸椎椎間盤切除減壓及關節置換手術」。

而該頸椎關節置換手術中，使用神經外科醫師熟悉「顯微鏡」來進行「脊椎微創手術」，不必像以往骨刺切除後，需移植自體骨頭或人工骨架做骨融合手術，能將病患壓迫脊髓神經的病兆全部摘除，手術也在當天順利完成。

劉表示，脊椎微創手術的傷口能縮小至2至3公分，術中能搭配「術中監測設備」監測神經功能，降低手術風險，效果好，恢復快，後遺症發生率也比傳統頸椎手術低，該患者隔天就能抬起手腳，第7天完全不需要使用輔助能自由行走。