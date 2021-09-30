「呵護孩子的溫柔城堡」線上遊戲獲關注 關懷弱勢孩童你我一起來

臉龐帶著淡淡哀愁，衣褲簡樸的小女孩，手摸著肚子，眼神望向空無一物的桌子，畫面上寫著「小美肚子餓了！」你想了解小美為什麼挨餓的原因嗎？你願意幫孩子準備一餐嗎？

春風與家扶基金會攜手推出的超暖心線上遊戲「呵護孩子的溫柔城堡」，吸引眾多網友開始關注弱勢孩童。 圖／春風 提供

迄今，有70.2%的弱勢兒少有餓肚子的經歷「呵護孩子的溫柔城堡」是一款超暖心的線上遊戲，因為這是家庭用品系列「春風」（Andante）與家扶基金會攜手合作發起的計畫。只要加入成為春風LINE官方帳號的好友，就能立即前往「呵護孩子的溫柔城堡」遊戲，同時還能邀請你的親朋好友與你一同關注，或至AeSHOP購物平台購買指定商品，春風即捐助部分所得予家扶基金會，協助弱勢孩童免於挨餓。。

別以為台灣現今富足，再也沒有人會挨餓！根據家扶基金會公布的「弱勢兒少飲食營養調查」統計，高達70.2%的家扶孩子曾有餓肚子的經歷，而且他們每餐費用僅32元，在選擇食物上更以價格和方便為主，導致容易出現蔬果攝取不足的現象，使其自小即面臨營養不足與不均的問題，相當值得社會大眾的重視。

按下「購買溫柔贊助箱」選項，讓弱勢孩童獲得實質幫助「呵護孩子的溫柔城堡」遊戲內建於春風LINE官方帳號裡，主要玩法是為弱勢孩子打造一座城堡，玩家會先從餐廳開始建造，接下來還能幫孩子創建臥室、書房和露台；倘若希望加快打造城堡的速度，你可以選擇「募集城堡衛兵」，即號召3名LINE好友加入，讓更多人關注到弱勢孩童的問題。

除了邀請LINE好友關注弱勢孩童，還可選擇「春風指定商品」，春風會將你購買的「春風指定商品」部分所得回饋給家扶基金會，讓弱勢孩童獲得實質幫助。 圖／春風 提供

同時，你還可以選擇「春風指定商品」，直接進入AeSHOP購物平台，選購平日一定會使用的各款式衛生紙、廚房紙巾等，不僅滿足日常生活所需，更重要的是春風會將你購買的「春風指定商品」部分所得回饋給家扶基金會，讓弱勢孩童得到實質的幫助；如果早已習慣至AeSHOP購物的民眾，也能直接進入「溫柔贊助箱專區」購買指定商品，再憑著訂單編號，加速打造城堡的速度喔！

值得一提的是這款遊戲活動4週，每週推出一項值得社會大眾關切弱勢孩童的主題，如：健康議題、不當對待的議題、教育問題和寄養議題。由此不難看出春風品牌與家扶基金會之用心，不僅借遊戲寓教於樂，吸引社會大眾關注弱勢孩童，還透過遊戲拋磚引玉，號召更多人一起響應，同時，讓民眾開始注意到弱勢孩童在健康、不當對待、教育和寄養面向的議題，不再只是捐錢做公益，而是真正了解弱勢孩童的實際現況，從而願意長期關注與幫助。

參與「呵護孩子的溫柔城堡」線上遊戲，你還將能關注弱勢孩童在健康、不當對待、教育和寄養面向的議題。 圖／春風 提供

趕緊在10/13前，成為春風LINE官方帳號的好友吧！在台深耕超過25年的春風家庭用品，一直秉持「用溫柔呵護最愛」的品牌精神，每年固定捐贈物資予社福機構，猶如溫煦的春風呵護需要被關懷者，今年則進一步展開「春風吹計畫」，不僅於疫情期間啟動6項抗疫關懷行動，製作「溫柔讓我們更堅強」短片，安撫社會大眾不安的情緒，九月再與家扶基金會啟動「呵護孩子的溫柔城堡」計畫，冀望引起大眾對弱勢孩童的關注。

衛生紙是大眾的日常生活必需品，如今還能透過「呵護孩子的溫柔城堡」遊戲做公益，讓看似重要又不起眼的衛生紙，猶如春風般帶給弱勢孩童溫暖與實質的幫助，可謂是一舉兩得！趕緊把握活動時間，在10/13前，成為春風LINE官方帳號的好友，立即前往「呵護孩子的溫柔城堡」遊戲，或直接至AeSHOP的「溫柔贊助箱專區」購買指定商品，讓弱勢孩童因為你的參與，獲得關注與實質幫助！

「呵護孩子的溫柔城堡」遊戲一起GO https://pse.is/3p2web