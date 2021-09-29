快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

生物多樣性亞洲第一 資料庫聯盟簽約

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣生物多樣性豐富，有許多特有種，如台灣黑熊。(Photo by weichen_kh on Flickr under C.C License)
台灣生物多樣性豐富，有許多特有種，如台灣黑熊。(Photo by weichen_kh on Flickr under C.C License)

台灣有望成為亞洲生物多樣性資料最開放的國家！小小台灣共有2萬多種生物，如櫻花鉤吻鮭、台灣黑熊等特有種，建立龐大資料庫勢在必行。台灣最大的生物資料庫聯盟 TBIA 於29日簽署成立，結合特生中心、林務局、林試所、中研院、海保署與營建署資料庫，讓台灣生物多樣性開放資料量邁向亞洲第一，並協助建設光電設址和離岸風電的生態評估。

生物資料坐二望一

臺灣生物多樣性資訊聯盟 TBIA 是由特生中心、林務局、林試所、中研院、海保署與營建署組成聯盟，分享連結各單位的生物資料庫。旨在建立最大的資料庫，整理分享，協力將調查資料數位化、結構化與開放。

我國積極將千萬筆資料上傳全球生物多樣性資訊機構，生物開放資料量為亞洲第二，僅次於印度。中研院生物多樣研究中心陳代理主任說，希冀透過聯盟建立，未來可望透過聯盟，使生物多樣性開放資料邁向亞洲第一！

幫助綠能家園

TBIA於29日簽署成立，該組織說明手冊有著日式動漫風格的封面，Q版動物圖案妝點著手冊留白處，整體透露出年輕的新氣象。而這年輕的組織究竟如何幫助台灣邁向更好？

農委會特生中心首長楊嘉棟說，資料庫的建立有很多價值應用的面向，提供大眾認識台灣生物並作為教育目的使用。更重要的是，許多基礎建設都會需要使用到生態資料，如許多光電選址、水利署的國土濾網計畫等，都需要事前的生態評估。

台灣喊出2025非核家園的口號，綠能發電成為重要的發展項目。海洋保育署署長黃向文也提到，台灣最近關注離岸風電，資料庫能協助主管機關在不影響台灣周邊海域生態的狀況下規劃綠能建設。最後楊嘉棟再次強調，經濟開發與生物多樣絕對不衝突。

【更多精采內容，詳見

中研院 灣生 櫻花鉤吻鮭

延伸閱讀

國產化新里程碑 海龍離岸風電陸域降壓站由東元承攬

台灣生物多樣性大數據盼衝亞洲第一 網站3年內上線

營建署：因應疫情 三項證照有效期限再延長至明年

放流尖翅燕魚苗 豐富澎湖海域生物多樣性

相關新聞

陽明山名茶為什麼消失？「草山紅」慢速推理歷史謎題

陽明山上曾經出產享譽國際的紅茶，茶園卻在1990年代集體消失。台師大台史所助理教授陳志豪與研究團隊耗時兩年，結合田野調查...

台彩最年輕頭獎得主 18歲拿8.5億人在澳洲留學圓夢

台彩今天公布，威力彩新台幣27億頭獎由3名年約20至30歲年輕人集資中獎，但這並非台彩史上最年輕中獎人，過去曾有18歲就...

機捷旅客運量疫情爆跌五成五 桃捷虧損7億多

受疫情衝擊，桃園捷運公司今年前8月搭乘旅客人數銳減55%，營運虧損嚴重，桃捷公司董事長劉坤億今天專案報告，市長鄭文燦表示...

老盟「六都橘色幸福力調查」 北市不滿意比率最高

老人福利推動聯盟今舉行的「橘色幸福力─2021台灣高齡趨勢論壇」，邀請產官學界探討「橘世代」高齡社會議題，並在會前公布「...

殘渣混一顆活病毒就能染豬瘟 農委會將找科學方法檢驗

為加強防堵非洲豬瘟，10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬，但豆渣、果渣等植物性殘渣不受限，外界擔心若植物性殘渣混入動物性殘...

被遺忘的縣民 烏坵老夫妻流落金門10年 心中有個痛

金門縣離島烏坵的民房老舊且是海砂屋，隨時有倒塌之虞，10年前縣府想幫村民整建危樓，先整修閒置位在金門本島的「大陸義胞接待站」，做為小坵村民遷住金門暫時安置的住所，這裡有著鮮紅搶眼的大門，但卻沒有任何招牌、門牌，讓它看起來增添神祕色彩，不少遊客誤以為這裡是有錢人的別墅，或是什麼神祕的單位，其實只是烏坵收容所，目前只剩下一對老夫妻曾文德、莊愛珠住在這裡，他們感嘆自嘲是被遺忘的縣民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。