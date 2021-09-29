生物多樣性亞洲第一 資料庫聯盟簽約

台灣有望成為亞洲生物多樣性資料最開放的國家！小小台灣共有2萬多種生物，如櫻花鉤吻鮭、台灣黑熊等特有種，建立龐大資料庫勢在必行。台灣最大的生物資料庫聯盟 TBIA 於29日簽署成立，結合特生中心、林務局、林試所、中研院、海保署與營建署資料庫，讓台灣生物多樣性開放資料量邁向亞洲第一，並協助建設光電設址和離岸風電的生態評估。

生物資料坐二望一

臺灣生物多樣性資訊聯盟 TBIA 是由特生中心、林務局、林試所、中研院、海保署與營建署組成聯盟，分享連結各單位的生物資料庫。旨在建立最大的資料庫，整理分享，協力將調查資料數位化、結構化與開放。

我國積極將千萬筆資料上傳全球生物多樣性資訊機構，生物開放資料量為亞洲第二，僅次於印度。中研院生物多樣研究中心陳代理主任說，希冀透過聯盟建立，未來可望透過聯盟，使生物多樣性開放資料邁向亞洲第一！

幫助綠能家園

TBIA於29日簽署成立，該組織說明手冊有著日式動漫風格的封面，Q版動物圖案妝點著手冊留白處，整體透露出年輕的新氣象。而這年輕的組織究竟如何幫助台灣邁向更好？

農委會特生中心首長楊嘉棟說，資料庫的建立有很多價值應用的面向，提供大眾認識台灣生物並作為教育目的使用。更重要的是，許多基礎建設都會需要使用到生態資料，如許多光電選址、水利署的國土濾網計畫等，都需要事前的生態評估。

台灣喊出2025非核家園的口號，綠能發電成為重要的發展項目。海洋保育署署長黃向文也提到，台灣最近關注離岸風電，資料庫能協助主管機關在不影響台灣周邊海域生態的狀況下規劃綠能建設。最後楊嘉棟再次強調，經濟開發與生物多樣絕對不衝突。

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