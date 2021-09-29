想懷孕拚命補找偏方「瞎忙」 醫列3延誤阻孕觀念

台灣人口呈現「生不如死」，疫情所致出生率更低迷，今年1至8月的出生總人數，更是首度跌破10萬。專業醫師發現，不孕夫妻有常見3大拖延觀念，包括拚命食補、性行為換體位，及算排卵期，這些觀念並無錯誤，但卻是會拖延最佳懷孕時機，恐讓想孕的人「瞎忙一場」。

一名43歲的女性，婚後就開始積極備孕，但如今結婚已經5至6年，肚皮卻一點動靜也沒有，雖曾赴生殖門診求助，但夫家卻堅持自然受孕，花上大把時間，服用中藥跟保健食品、每個月計算排卵期，仍然沒消息。

開業診所婦產科醫師李怡萱說，過去試管嬰兒療程費用高，成為求子路上一大沉重負擔，現已有補助能減輕經濟壓力。然而，仍有許多不孕夫妻對於試管嬰兒有「不自然、人工」迷思，嘗試各種方法只為自然懷孕，卻遲遲無果。

現代人普遍晚婚，「年齡」是懷孕的關鍵。李怡萱提醒，如過度追求自然受孕，未積極尋求專業不孕症醫師檢查，恐耽誤適當懷孕年齡，像是自己收治40歲女性曾流產，想拚再孕，就診才發現竟是子宮沾黏、高齡卵子質量低惹的禍，並非體質問題。

李怡萱接著列舉，診間常見3種拖延觀念。她說，首先曾遇過許多女性，發現自己有難孕、不孕狀況後，會開始積極調整飲食，舉凡食補、營養品能吃就吃。然而，想成功懷孕，體質固然重要，嘗試一段時間還是未能懷孕，就應立即尋求專業醫師諮詢，檢查是否子宮構造、免疫內分泌或是胚胎異常問題，對症下藥。

其次，對於不孕症夫妻而言，調整性愛體位也是助孕方法之一，墊高骨盆等體位，被認為能提升精蟲進入體內的機會，提高受孕率。李怡萱說，性愛體位可以增進夫妻之間的情趣，但並不是影響受孕的重要原因，精卵品質才是關鍵。

最後則是計算排卵周期。李怡萱指出，​35歲以下的女性每個周期成功懷孕的機率約是20至25%，隨著年齡增長而下降，排卵期雖是受孕影響因素之一，但計算排卵期容易造成夫妻間的壓力，讓「做愛」變成「做功課」。

提高受孕機會，從年齡掌握「生機」，李表示，35歲以下的女性，可嘗試1年未避孕、自然受孕，35歲以上則是有半年觀察的時間，若遲遲未成功，需要及早就醫，特別建議40歲以上者，若想要懷孕可以直接赴醫療院所，做不孕症相關評估，避免錯過黃金孕期。