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台灣生物多樣性大數據盼衝亞洲第一 網站3年內上線
台灣六大生物多樣性資料庫單位正式結盟，林務局、中研院、營建署、海保署、林試所、特生中心今天簽署「台灣生物多樣性資訊聯盟」協議，將合作架設資料最多、最廣的生物多樣性資訊入口網，資訊公開、人人皆可使用，希望達成亞洲第一的生物多樣性開放資料量為共同目標，預計三年內可上線，也期待未來更多公私部門加入，充實台灣的生物多樣性大數據。
長期的生態資料為制定保育政策及決策的重要基礎，但生物多樣性資料的匯整、維護、「如何好查、好讀、好取得」，無論在台灣或是全球仍是一大挑戰；且生態調查已是困難重重，更需要合作、互補所長。
林務局表示，此次結盟即是六單位各自發揮所長，橫跨不同部會，聚集全台灣不同管轄範圍的生物資料、資訊擁有者，從研究、試驗與政策執行的不同角度合作；單位之間可串聯的資料、資訊類型繁多，可藉此擴增發展範圍，例如生物分布、物候、基因體、遺傳資訊、性狀、功能等。
林務局說，生物多樣性資訊入口網預計三年內上線，可以一站式查詢最完整的生物調查資料外，也將整合標本資料提供資料下載與介接服務，不論是研究需求、生態顧問公司執行環評的需求、學生做報告、教師製作教材、媒體專題報導等等，都可快速方便使用。
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