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影／國台辦公布「有害生物」照片 陳吉仲正式回應

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
針對大陸國台辦拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧「有害生物」的證據，農委會主委陳吉仲呼籲大陸不要透過記者會，而是直接由兩岸相關單位進行溝通，才能創造兩岸消費者雙贏的局面。記者杜建重／攝影
針對大陸國台辦拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧「有害生物」的證據，農委會主委陳吉仲呼籲大陸不要透過記者會，而是直接由兩岸相關單位進行溝通，才能創造兩岸消費者雙贏的局面。記者杜建重／攝影

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧「有害生物」的證據，農委會主委陳吉仲上午在記者會向對岸喊話，呼籲大陸不要透過記者會，而是直接由兩岸相關單位進行溝通，才能創造兩岸消費者雙贏的局面。

朱鳳蓮今天在記者會上表示，2020年以來，大陸已多次提出要台灣當局注意源頭控管的問題，但因沒有改善，因此暫停輸入台灣的農產品，朱鳳蓮說：「這是有依據科學的」。

農委會上午召開「防範非洲豬瘟─輔導小型養豬場轉型或退場」記者會，會後針對記者詢問有關大陸國台辦的問題，陳吉仲作了正式的回應。

陳吉仲表示，請國台辦以後不要把照片透過記者會來公布，請他透過對岸的海關總局與我方的防檢局直接溝通，提供科學證據給防檢局，而我方從沒收到國台辦今天公布的照片，陳吉仲呼籲對岸要提供完整的科學根據與說明。

此外，陳吉仲表示，大陸所謂的不合格，就只是一張簡易的輸入表，我方曾具體回應兩次，以鳳梨釋迦為例，我方在去年10月就推出精進措施，今年的鳳梨釋迦蚧殼蟲不合格率已比去年少，而在今年6月28日之前，我們有收到大陸方面通知13件不合格的蚧殼蟲問題，我們在7月已做精進措施，9月10日提供完整的改善做法給海關總局，可是他們卻不願意跟我們一起討論，而是直接在9月19日片面決定，在9月20日暫停輸入所有的鳳梨釋迦跟蓮霧，我方一直有提供精進措施，但最後結果都不符合我們的期望。

陳吉仲再次強調，所有的動植物防疫，在國際貿易都有一定的遊戲規則，WTO的規定講得非常清楚，所有的蚧殼蟲問題，到輸入國之後直接燻蒸就可處理，為什麼對岸要和國際遊戲規則不一樣。他期待大陸不要透過記者會，而是直接提供相關的防疫檢疫資訊到我們的防檢局，我們很樂意把所有的資訊提供給對方，雙方坐下來把這動植物檢疫的技術問題克服改善，這才是兩岸消費者的雙贏。

農委會上午召開「防範非洲豬瘟─輔導小型養豬場轉型或退場」記者會，由主委陳吉仲親自說明。記者杜建重／攝影
農委會上午召開「防範非洲豬瘟─輔導小型養豬場轉型或退場」記者會，由主委陳吉仲親自說明。記者杜建重／攝影

陳吉仲 記者會 國台辦

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