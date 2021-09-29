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殘渣混一顆活病毒就能染豬瘟 農委會將找科學方法檢驗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬。本報資料照片
10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬。本報資料照片

為加強防堵非洲豬瘟，10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬，但豆渣、果渣等植物性殘渣不受限，外界擔心若植物性殘渣混入動物性殘渣或廚餘等不易察覺，可能增加染疫風險。農委會表示，只要摻到一顆活病毒就會造成豬隻感染，雖然植物性殘渣是否遭混入其他東西，用看或聞就很容易辨別，但會找出適合的科學方法做更精準檢驗。

廚餘養豬政策放寬可使用植物性廢渣，黃金城說，主要是後來評估認為植物性廢渣的風險確實不大，只要可以把植物性廢渣跟動物性廢渣分開就好，因為植物性廢渣的產出源非常一致且單純，如豆漿工廠、釀酒工廠，過去通常交由養豬場統一收取，不會跟家庭或事業廚餘混在一起。

黃金城說，植物性廢渣是否混到廚餘，用肉眼就很容易區別，尤其植物性廢渣沒有餿水味，一聞就知道，未來稽查執行上不太會有問題，像是養豬場收到豆粕等植物性廢渣還是會蒸煮，但蒸煮後根本沒有味道，跟廚餘蒸煮後的味道差異很大。

植物性廢渣若摻雜到微量帶有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，染疫風險多大？黃金城說，不管是傳統豬瘟或非洲豬瘟，只要有一顆活病毒就可能造成豬隻感染，後續會再想辦法找出適合的科學方法，檢驗植物性廢渣是否含有動物性廢渣或其他廢棄廚餘等，不過現在先決條件是讓199頭以下的小型養豬場不能再收廚餘。

廚餘 非洲豬瘟 養豬場

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