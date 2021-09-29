10月1日起小型養豬場禁用廚餘 植物性殘渣不受限

10月1日起養豬數199頭以下的小型養豬場將禁用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料，先前原本研擬連果渣、豆渣等植物性殘渣都要禁用，農委會主委陳吉仲今天表示，經過評估認為植物性殘渣沒有風險，因此仍會開放使用，全台有2101場199頭以下的小型養豬場，10月1日起將展開全面稽查。

8月22日國內破獲越南走私豬肉案件，且走私肉流通到全台市面，若帶有非洲豬瘟病毒的肉品變成廚餘進入養豬場，將有染疫風險。農委會畜牧處長張經緯表示，先前預估9月為高風險時期，8月22日到今天總計檢驗404件走私豬肉，其中21件呈現非洲豬瘟病毒陽性，包括月餅、香腸及其他豬肉製品，最後一件陽性案例在9月6日。

10月1日起養豬廚餘新制上路，199頭以下小型養豬場有2101場，但目前有在使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料的小型養豬場約有273場，受衝擊最大。張經緯說，已經請各地方縣市政府溝通，273家小型養豬場當中，約有60場將透過輔導升級擴大規模，另有100多場將轉用飼料或玉米粉等純植物性副產物養豬。

農委會原本研擬，未來小型養豬場除了禁止廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料，連果渣、豆渣等植物性廢渣也禁止餵豬，陳吉仲表示，後來經過評估認為植物性廢渣沒有風險，因此未來還是可以進入畜牧場。

外界質疑為何不能全面禁止廚餘，陳吉仲說，雲林縣兩年半年宣布全面禁止廚餘養豬，但這個月稽查發現雲林縣很多畜牧場仍用廚餘養豬，代表政府規定很容易，但不一定容易執行到位，問題出現在小場黑數難以稽查到位，而廚餘如果按照規定高溫蒸煮一小時就足以證明安全，後來也經過專家學者建議，199頭以下小型養豬場禁用廚餘，能夠將風險降到最低。

陳吉仲說，今天上午已召開所有縣市農業及動物防疫首長會議，要求10月1日起針對全台2101家、養豬頭數低於199頭的畜牧場全面稽查完畢，先前很多違規樣態都在小場，因此要盡力把關，也提供比過去更優惠的轉型或退場補助措施。