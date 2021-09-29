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翡翠原水專管2023完工 避免黃水、達成雙北共飲翡翠水

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北水處表示，翡翠專管2023年完工之後，將可以避免每次颱風、強降雨過後，淨水場高濁度風險，增加大台北地區供水穩定性；另外也會配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作，達成雙北共飲翡翠水。記者曾吉松／攝影
北水處表示，翡翠專管2023年完工之後，將可以避免每次颱風、強降雨過後，淨水場高濁度風險，增加大台北地區供水穩定性；另外也會配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作，達成雙北共飲翡翠水。記者曾吉松／攝影

避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。北水處表示，翡翠專管分「翡翠段」及「龜山段」2段隧道，上游翡翠段隧道貫通，對整體工程而言，將為重大里程碑，後續預計2023年龜山段貫通後，即可全線完工。

北水處表示，翡翠專管2023年完工之後，將可以避免每次颱風、強降雨過後，淨水場高濁度風險，增加大台北地區供水穩定性；另外也會配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作，聯合調度供水,，紓解石門水庫供水壓力，達成雙北共飲翡翠水。

北水處表示，翡翠原水管工程自2019年7月15日開工迄今，預計2023年完成，除提升大台北地區600萬人的用水保障外，若搭配經濟部水利署的板新地區供水改善二期工程，可將翡翠水供應範圍再擴張到樹林、鶯歌及三峽，新北市的用水比例將可提高至57%，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水，降低缺水風險並提高臺灣北部供水韌性。

至於專管的工程進度及難度，北水處總工程司范川江表示，目前翡翠專管工程進度已完成43.88%，隧道進度已完55.88％，由於隧道通過地層以粗窟層及大桶山層為主，岩性屬於硬頁岩、變質砂岩，單壓強度高、且節理少，實際開挖比原本調查硬度高數倍，所以工程採加大開挖機具能量，以提升開挖工率。

北水處表示， 近年氣候變遷、暴雨及颱風導致原水混濁，2015年蘇迪勒颱風造成南勢溪土石崩塌，導致新店溪有如泥漿黃河，高濁度更創下歷史紀錄，為降低停供水風險，推動翡翠專管工程，隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量達每日270萬噸，隧道結構採馬蹄形鋼筋混凝土襯砌，基於安全因素及降低對環境衝擊，捨棄進度較快的爆破鑽炸方式，採用新奧工法機械鑽掘，落實對環境保護的承諾。

避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影
避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影
避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，台北市長柯文哲今天主持「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影
避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，台北市長柯文哲今天主持「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影
避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影
避免颱風過後，翡翠水庫下游淨水場濁水，北市府予中央斥資20億元興建「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。記者曾吉松／攝影

翡翠水庫 颱風

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