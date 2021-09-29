76歲洗腎嬤術後解放狂吃 1年後手臂長出「乒乓球」嚇暈

77歲的張奶奶（化名）長期洗腎，3年前因長期副甲狀腺素亢進，且合併高血鈣，經過全副甲狀腺手術切除，以及部分副甲狀腺體自體移植至手前臂肌肉，但術後張奶奶飲食毫無節制，導致鈣磷嚴重失衡，1年後手前臂竟腫大如「乒乓球」，而張奶奶一年四季都著長袖，家人也未察覺異狀，是醫護團隊定期抽血檢查，才發現自體移植增生，若未即時手術處理，恐造成骨質變差、心血管易鈣化、免疫功能失調、肌肉流失等。醫師呼籲，副甲狀腺術後的病患，除了定期回診，最重要是規律飲食，避免腺體再增生。

收治該名個案的部立桃園醫院腎臟科主治醫師曹祐慈表示，洗腎患者容易誘發副甲狀腺亢進，考量張奶奶身體狀況良好，可進行副甲狀腺全切除，但仍希望保留部分副甲狀腺體維持生理功能，但又避免未來復發增生，因此透過自體移植手術，將一小塊腺體「種」在手臂上，未來復發時，可以找先前植入的部位進行手術，不需冒險傷害頸部及喉返神經的風險再開頸部手術。

曹祐慈說，自體移植手術為健保給付，過去許多洗腎患者以為切除副甲狀腺得全數切除，認知不全下導致拒絕或延誤治療。他表示，副甲狀腺亢進病患一般會先以藥物治療，但若增生過度且超過1公分大小，難以持續藥物控制，通常建議手術切除，若持續放任組織增生，恐會導致容易骨折、貧血、心血管鈣化、免疫功能失調等。他提醒患者，「別以為手術完就沒事，此案例要提醒，飲食調控很重要」。

專科護理師游承諺表示，副甲狀腺機能亢進的症狀有骨頭痛、關節炎、皮膚癢、肌肉無力、轉移性軟組織鈣化、血管鈣化、心臟病變、免疫功能不全易感染等，也有部分腎友是無症狀，根據統計，有三分之一腎友副甲狀腺機能亢進復發。他提醒，長期透析的患者經常忽略飲食鈣磷平衡及副甲狀腺疾患的重要性，故仍須做好鈣磷控制，千萬別大意。

專科護理師張紫翎說，副甲狀腺機能亢進的透析患者，除了每月抽血報告查看鈣磷平衡，高血磷者須飲食控制，避免攝取含磷食物，包括全穀類、內臟類、堅果類、奶類與乳製品，以及巧克力、即溶咖啡、碳酸飲料等，可與醫師討論評估使用維他命D或擬鈣劑及降磷劑等藥物控制。

曹祐慈提醒，腎友若確診新冠肺炎，重症機率遠高於一般人，目前根據各國文獻，並無顯示確診新冠肺炎會直接造成腎臟衰竭，但會有間接影響，因新冠肺炎通常導致呼吸道系統，若呼吸衰竭需使用呼吸器，亦可能多重器官衰竭導致休克，最後影響腎臟功能等，建議腎友仍要完整接種疫苗。