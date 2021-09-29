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新營文化中心推鋼鐵雕塑展 素人創作者流露濃郁鄉土情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營文化中心推出少見的鋼鐵雕塑展，素人創作者林允力展出24件作品。圖／新營文化中心提供
台南新營文化中心推出少見的鋼鐵雕塑展，素人創作者林允力展出24件作品。圖／新營文化中心提供

台南新營文化中心推出少見的鋼鐵雕塑展，素人創作者林允力用以廢鋼鐵打造台灣早期農家生活情景，共有24件作品，即日起展至10月9日。

出生台南將軍農家的林允力，利用農閒時間，透過白鐵焊接雕塑出早期農家男女相互扶持拚搏、農村生活等勤儉純樸的生活景象，傳遞傳統農家勤勞節儉的精神，透過展覽觸動「人和土地」的韻律。

他自己摸索，以廢鋼鐵為媒材，透過火焊、敲打、磨切、彎曲及鍛接等繁複技法與創意，將台灣早期農家生活情景以鋼鐵雕藝術形式，展現風格粗獷、形意內涵細膩及堅韌生命力的鋼鐵雕創作作品。

而為感念祖先對土地的尊敬與保護，好讓子孫世代能夠傳承一個無汙染且生生不息的農地，更敬佩早期農家在物資缺乏的困境中，展現意志堅韌的精神與開墾的艱辛。

24件作品中，生動刻畫農村社會樸實點滴，其中一件「牽手」作品，創作靈感來自林允力目睹60多歲兒子牽著老媽的手逛菜市場，瞬間溫馨畫面刻畫入腦海，最後創作成作品，也多了濃郁親情、溫度。

台南新營文化中心推鋼鐵雕塑展，素人創作者林允力展出24件作品，「牽手」作品，流露濃郁親情，栩栩如生。圖 ／新營文化中心提供
台南新營文化中心推鋼鐵雕塑展，素人創作者林允力展出24件作品，「牽手」作品，流露濃郁親情，栩栩如生。圖 ／新營文化中心提供

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