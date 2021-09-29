快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

47歲女膽管癌手術防疫優先 一次性12指腸鏡化危機

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫內視鏡暨超音波診斷治療中心主任黃文信（右三）率「內視鏡逆行性膽胰管攝影術/ERCP」醫療團隊。圖／中國附醫提供
中國附醫內視鏡暨超音波診斷治療中心主任黃文信（右三）率「內視鏡逆行性膽胰管攝影術/ERCP」醫療團隊。圖／中國附醫提供

中國醫藥大學附設醫院內視鏡暨超音波診斷治療中心主任黃文信說，47歲張姓膽管癌女患者化療期間出現黃疸，她在防疫優先的考量下，接受內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）手術，以一次性十二指腸鏡順利放置一支金屬膽管支架，術後患者膽管順暢，黃疸下降，恢復良好，得以繼續接受化療。

另有70歲許先生，罹患總膽管結石合併多種慢性疾病，在接受內視鏡壺腹括約肌切開術後，順利取出總膽管結石。

黃文信說明，內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP），經口腔放入內視鏡，經導管注射顯影劑到膽胰管，來進行診斷及後續的治療，是目前最常用來治療膽胰疾病的內視鏡手術。

黃文信指出，專家呼籲免疫功能低下的族群、感染「多重抗藥性菌種」的高危險病患可考慮一次性十二指腸鏡，可避免傳清洗消毒不完全而造成感染風險。在新冠肺炎疫情大流行下，一次性使用的十二指腸鏡減少醫療人員與患者交叉感染風險。

醫師黃文信說，專家呼籲免疫功能低下的族群、感染「多重抗藥性菌種」的高危險病患可考慮一次性十二指腸鏡。圖／中國附醫提供
醫師黃文信說，專家呼籲免疫功能低下的族群、感染「多重抗藥性菌種」的高危險病患可考慮一次性十二指腸鏡。圖／中國附醫提供

患者 手術

延伸閱讀

成大醫學院與群創成立醫學影像中心 開發「虛擬大體」

男子脊椎開9次刀疼痛纏身 接受脊髓刺激晶片療法才緩解

腳中風微創打通 醫師：血栓若拖延 如嫩鴨血變硬豬血糕

未成年者施作醫美療程有疑慮嗎？

相關新聞

陽明山名茶為什麼消失？「草山紅」慢速推理歷史謎題

陽明山上曾經出產享譽國際的紅茶，茶園卻在1990年代集體消失。台師大台史所助理教授陳志豪與研究團隊耗時兩年，結合田野調查...

台彩最年輕頭獎得主 18歲拿8.5億人在澳洲留學圓夢

台彩今天公布，威力彩新台幣27億頭獎由3名年約20至30歲年輕人集資中獎，但這並非台彩史上最年輕中獎人，過去曾有18歲就...

機捷旅客運量疫情爆跌五成五 桃捷虧損7億多

受疫情衝擊，桃園捷運公司今年前8月搭乘旅客人數銳減55%，營運虧損嚴重，桃捷公司董事長劉坤億今天專案報告，市長鄭文燦表示...

老盟「六都橘色幸福力調查」 北市不滿意比率最高

老人福利推動聯盟今舉行的「橘色幸福力─2021台灣高齡趨勢論壇」，邀請產官學界探討「橘世代」高齡社會議題，並在會前公布「...

殘渣混一顆活病毒就能染豬瘟 農委會將找科學方法檢驗

為加強防堵非洲豬瘟，10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬，但豆渣、果渣等植物性殘渣不受限，外界擔心若植物性殘渣混入動物性殘...

被遺忘的縣民 烏坵老夫妻流落金門10年 心中有個痛

金門縣離島烏坵的民房老舊且是海砂屋，隨時有倒塌之虞，10年前縣府想幫村民整建危樓，先整修閒置位在金門本島的「大陸義胞接待站」，做為小坵村民遷住金門暫時安置的住所，這裡有著鮮紅搶眼的大門，但卻沒有任何招牌、門牌，讓它看起來增添神祕色彩，不少遊客誤以為這裡是有錢人的別墅，或是什麼神祕的單位，其實只是烏坵收容所，目前只剩下一對老夫妻曾文德、莊愛珠住在這裡，他們感嘆自嘲是被遺忘的縣民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。