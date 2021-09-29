47歲女膽管癌手術防疫優先 一次性12指腸鏡化危機

金門縣離島烏坵的民房老舊且是海砂屋，隨時有倒塌之虞，10年前縣府想幫村民整建危樓，先整修閒置位在金門本島的「大陸義胞接待站」，做為小坵村民遷住金門暫時安置的住所，這裡有著鮮紅搶眼的大門，但卻沒有任何招牌、門牌，讓它看起來增添神祕色彩，不少遊客誤以為這裡是有錢人的別墅，或是什麼神祕的單位，其實只是烏坵收容所，目前只剩下一對老夫妻曾文德、莊愛珠住在這裡，他們感嘆自嘲是被遺忘的縣民。

2021-09-29 19:56