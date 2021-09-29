聽新聞
test
0:00 / 0:00
47歲女膽管癌手術防疫優先 一次性12指腸鏡化危機
中國醫藥大學附設醫院內視鏡暨超音波診斷治療中心主任黃文信說，47歲張姓膽管癌女患者化療期間出現黃疸，她在防疫優先的考量下，接受內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）手術，以一次性十二指腸鏡順利放置一支金屬膽管支架，術後患者膽管順暢，黃疸下降，恢復良好，得以繼續接受化療。
另有70歲許先生，罹患總膽管結石合併多種慢性疾病，在接受內視鏡壺腹括約肌切開術後，順利取出總膽管結石。
黃文信說明，內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP），經口腔放入內視鏡，經導管注射顯影劑到膽胰管，來進行診斷及後續的治療，是目前最常用來治療膽胰疾病的內視鏡手術。
黃文信指出，專家呼籲免疫功能低下的族群、感染「多重抗藥性菌種」的高危險病患可考慮一次性十二指腸鏡，可避免傳清洗消毒不完全而造成感染風險。在新冠肺炎疫情大流行下，一次性使用的十二指腸鏡減少醫療人員與患者交叉感染風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言