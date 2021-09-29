城際列車東線優先 劉櫂豪爭取增開北東往返2列次
改善東部鐵路交通運能，交通部採購城際列車EMU3000型，台鐵局規劃12月底3組列車完成驗證交車，優先投入東線營運；立委劉櫂豪爭取每日增開台東、台北往返2列次，方便民眾搭乘。
劉櫂豪說明，交通部編列新台幣997.3億元採購新車，其中包含城際列車600輛，因疫情影響，至今年7月30日首組新採購EMU3000型才順利抵達花蓮港。
新車交車後，台鐵局進行測試並由台灣德國萊茵技術監護顧問公司第三方獨立認證與驗證公司進行安全驗證，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證，即可投入營運。
劉櫂豪表示，依據台鐵局規劃期程，預計12月底將有3組列車完成驗證交車，優先投入東線營運。
由於EMU3000型12輛1組，總座位數538席，較普悠瑪及太魯閣號8輛1組座位數372席，增加40%運能，因此新車年底投入營運將先替換原有運能較少的普悠瑪、太魯閣號為主。待明年陸續交車後，預計111年3月後增加南迴線台東往返台中的列車，提升整體運能。
劉櫂豪指出，目前台東出發開往台北的列車，從上午7時52分的411車次之後一直要到11時3分的417車次才有班次，間隔3小時太久，因此爭取增開上午時段台東往台北及下午時段台北往台東班次，方便民眾更多車次選擇，旅遊行程也比較好安排。
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