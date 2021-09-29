國台辦公布台灣介殼蟲照片 陳吉仲：過去從未收到過

中國海關總局9月19日無預警宣布禁止台灣釋迦及蓮霧進口，國台辦今天還在例行記者會上公布在台灣水果檢疫到的介殼蟲照片，指多次通報卻未見改善。農委會主委陳吉仲今天反擊，過去中國從未提供相關的介殼蟲照片，呼籲提供完整科學證據，不要再透過記者會公布，且若未得到中國回應，10月1日一定會向WTO提出爭端解決機制。

針對國台辦今天公布台灣介殼蟲照片，陳吉仲回應，「以後國台辦不要透過記者會公布照片」，請直接透過兩岸防檢疫平台提供完整的科學證據，「我們從未收到他今天公布的所謂介殼蟲照片」。

陳吉仲說，國台辦所稱多次檢疫到台灣輸入水果不合格，只有一張簡單的日期跟輸入表，我方具體回應兩次，以鳳梨釋迦為例，去年10月提出精進措施，今年2月也具體回應我方具體作為，因此今年鳳梨釋迦介殼蟲不合格率比去年減少；今年6月28日前收到13件不合格介殼蟲案件，7月研擬精進措施，9月10日提供完整做法給中國海關總局，但中國不願意坐下來討論精進措施是否有效，直接在9月19日片面宣布暫停輸入，「只要我方每次提供精進措施，對岸決定剛好都跟我們期望完全顛倒」。

陳吉仲強調，所有動植物防疫在國際貿易上都有一定的遊戲規則，WTO規定介殼蟲在輸入國熏蒸就可輸入，「為何對岸跟國際遊戲規則不同？」期待中國不要再透過記者會、而是提供相關防疫檢疫資訊給台灣防檢局，很樂意坐下來共同改善檢疫技術問題，才能為對岸消費者及台灣農民創造雙贏。