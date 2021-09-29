求子別再猛進補、找偏方 醫師破解3大拖延觀念

隨晚婚、晚育普遍，愈來愈多夫妻面臨不孕問題，但醫師臨床觀察發現，不孕夫妻常見3大拖延觀念，包括拚命食補、換體位、算排卵期，恐無助找出不孕主因，甚至延誤最佳懷孕時機。

台灣新生兒人數續創新低，根據內政部統計，國內去年新生兒人數僅16萬5249人，今年1到8月出生總人數更首度跌破10萬人，再創歷史新低。

除了部分夫妻因觀念改變、不願生子，另外也有部分夫妻希望生子，卻因不孕問題遲遲難以圓夢。

值得注意的是，很多夫妻在發現無法懷孕後，第一時間不是就醫檢查，而是花大把時間、心力嘗試坊間流傳的食補和偏方，卻忽略年紀愈大、懷孕機率愈低。

開業診所婦產科醫師李怡萱表示，近年門診曾有許多夫妻，嘗試方法調養身體卻遲遲無法懷孕，最後就醫發現是子宮構造、免疫或胚胎品質出了問題，卻白白浪費大把時間嘗試偏方。

李怡萱也破解臨床上常見3大拖延觀念，首先是天天食補、吃保養品，希望養成受孕好體質。她指出，體質對懷孕而言固然重要，但體質調養是需要花較長的時間，若嘗試一段時間還是無法懷孕，還是建議就醫做檢查。

第二，網路也流傳特殊體位能提升精蟲進入體內機會、提高受孕率，李怡萱說，每月換新體位可以增加夫妻情趣，但實際上精卵品質才是提升受孕機率的關鍵，如今已有醫學技術能協助判斷、篩選健康的精卵和胚胎。

第三則是每月計算排卵期，讓「做愛」變成「做功課」徒增壓力，李怡萱指出，排卵試紙、測量基礎體溫等是不孕夫妻最容易入門的方法之一，但根據統計，35歲以下女性每個週期懷孕率約為20%至25%，若一直沒成功，長期下來可能累積焦慮及挫折感。

李怡萱指出，婚後備孕1年若沒有懷孕，就應及早到不孕症門診諮詢、檢查，年逾35歲的高齡產婦則建議半年就該就醫，先檢查釐清不孕、難孕的根本問題，避免耽誤懷孕黃金時期。