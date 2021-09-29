合歡山移由南投林管處管 松雪樓滑雪山莊訂房明早恢復

合歡山國家森林遊樂區明天起，由東勢林區管理處正式移由南投林區管理處經營管理，原由東勢林區管理處所預訂的10月份訂單、訂金等將一併移轉，訂房遊客權益不受影響，合歡山松雪樓及滑雪山莊訂房服務，今天仍暫停，要訂房民眾可在明天早上8起點，至南投林區管理處訂房網站預定。

東勢林區管理處表示，合歡山國家森林遊樂區位於花蓮縣與南投縣交界，不論是避暑賞花、觀星賞雪，四季都是山林旅遊熱門景點，行政院農業委員會林務局基於地緣、行政效率及交通層面考量，使森林遊憩管理更加流暢便利，以台14甲線與奧萬大國家森林遊樂區串聯作為旅遊軸線，自今年9月30日起，正式移由南投林區管理處經營管理，將為清境地區周邊旅遊廊帶串起更大觀光效益。

東勢林區管理處說明，該處於9月27日凌晨0點至29日早上8點進行訂房資料轉載及檢核作業，暫停受理合歡山松雪樓及滑雪山莊訂房服務，要訂房民眾請於9月30日上午8點起，至南投林區管理處訂房網站預定，當日同步開放10月27日至29日的房間預定。