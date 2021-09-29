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成大醫學影像中心揭牌 開啟3D醫學影像跨界研究

中央社 / 台南29日電

成功大學醫學院攜手群創光電成立醫學影像中心今天揭牌，結合群創裸視3D前瞻顯示技術，盼提升3D影像重建時與原始切割影像吻合度及切割準確度，開啟3D醫學影像跨界研究先河。

在副總統賴清德、成大校長蘇慧貞、成大醫學院長沈延盛、群創光電總經理楊柱祥、台南市副市長戴謙等人見證下，成大醫學院醫學影像中心今天在成大醫學院揭牌，期許成為精準健康產業示範場域。

賴副總統表示，成大不斷進步，在國家發展當中承擔更重要的角色，醫學影像中心不僅方便未來教學使用，也有助於醫學診斷治療。

成大指出，成大醫學院醫學影像中心結合群創光電裸視3D前瞻顯示技術，希望開發3D重建影像軟體，提升3D影像重建時與原始切割影像吻合度及切割準確度，同時將開啟3D醫學影像跨界研究先河。

沈延盛表示，大量、各式各樣的影像重建，讓醫生在類比環境練習技術，提高準確性和安全性，達到精準手術預測，這是一條辛苦、創新之路。

成大醫學院胸腔外科主任曾堯麟說，現階段臨床醫學影像軟體有3大問題，電腦斷層建構的2D影像，無法精確劃分肺節與肺節間的界限，也無法精準評估病灶與預計切除面的距離。

而當前3D重建軟體重組出的3D圖像，網格化後透過表面渲染重組3D顯示，影像卡通感與網格感，其影像顯示在2D螢幕缺乏實際立體及空間感。

目前3D影像重建無法做到影像獨立切割。因此，裸視3D前瞻顯示技術可望提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度及切割準確度。

成大 醫學院 卡通

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