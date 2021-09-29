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還是好熱！ 屏東高溫特報 氣象局提醒：小心瘋狗浪

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗炎熱，高溫來到33度至35度左右，今日中午前後屏東縣地區為黃色燈號，氣象局提醒民眾外出要記得多補充水分，做好防曬。圖／氣象局提供
受到太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗炎熱，高溫來到33度至35度左右，今日中午前後屏東縣地區為黃色燈號，氣象局提醒民眾外出要記得多補充水分，做好防曬。圖／氣象局提供

受到太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗炎熱，高溫來到33度至35度左右，今日中午前後屏東縣地區為黃色燈號，氣象局提醒民眾外出要記得多補充水分，做好防曬。氣象局也提到，蒲公英颱風雖然不會影響我們，但仍要注意長浪，包括東半部地區、綠島蘭嶼、馬祖、基隆北海岸、恆春半島都要留意，也提醒民眾到海邊活動要注意安全。

氣象局表示，周五過後，太平洋高壓會減弱一些，午後雷陣雨範圍會相對廣一點，包括北部、馬祖地區的天氣都會相對不穩定；蒲公英颱風目前距離台北東方1500公里海面上，未來雖然不會直接影響台灣，但帶來的長浪還是會對馬祖、北部地區、恆春半島等地帶來影響。

氣象局表示，今天受到太平洋高壓影響，各地天氣晴到多雲，不過清晨包括北部、東半部地區都出現20度左右低溫，中南部、澎湖、金門、馬祖等地低溫則是來到23至26度左右，今天清晨最低溫出現在新竹19度，花蓮、桃園也有19度左右低溫。

氣象局表示，由於各地都是晴朗沒有風的天氣，所以容易有輻射冷卻現象，明天的天氣型態和今天類似，清晨也要注意低溫，其中北部低溫20至23度，中南部地區、花東地區則是23至25度。

氣象局表示，目前北部有道鋒面，雖然不會直接影響台灣，但周五後，隨著太平洋高壓減弱，該鋒面會接近北部地區，馬祖、北部地區的降雨機率會偏高；周五、六的午後雷陣雨相對廣一點，尤其是中南部山區會有局部大雨出現的機會。

至於長浪部分，氣象局表示，馬祖、基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島等地要小心長浪，尤其是馬祖、宜蘭、台東蘭嶼等地都已經出現長浪。東半部地區從今天開始到周五這段時間，會有兩到三米浪高，若是海岸特別地形，例如礁岩、堤防等，則要特別小心瘋狗浪。

氣象局表示，今、明兩天要留意高溫炎熱，注意防曬，海邊活動小心安全；周五後，天氣不穩定，馬祖、北部地區會有短暫雨，午後中南部會有短暫雷陣雨，尤其是中南部山區會有局部大雨，周六又好一點，降雨偏向東半部地區，西半部則維持午後雷陣雨。

氣象局 馬祖 低溫 天氣動態

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