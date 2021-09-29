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流感疫苗10月1日開打 高醫今年一律採預約接種

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
流感疫苗即將開打，高醫今年一律採取約方式接種。圖／高醫提供
流感疫苗即將開打，高醫今年一律採取約方式接種。圖／高醫提供

公費流感疫苗預計10月1日開打，今年因受新冠肺炎疫情影響，高醫一律採預約制，即起開放網路及電話預約，施打日期依高市衛生局疫苗配送時程而定。

高醫表示，流感疫苗快速施打站接種對象包括 65歲以上成人；包括高風險慢性病人，身體質量指數大於30、罕見疾病患者及重大傷病患者；6個月內嬰兒的父母。滿6個月以上至國小入學前幼兒，可到小兒科門診評估施打；孕婦到婦產科門診評估施打，並請民眾依照預約序號建議時間前往接種。

高醫院長鍾飲文表示，新冠肺炎疫情加上流感季節即將到來，施打疫苗對於健康的維護十分重要；高醫今年特別在醫院一樓「故事館」設置快速流感疫苗接種站，10月1日至15日每天提供600名符合公費接種條件的民眾免費施打，民眾也可在一般看診時，請醫師評估流感疫苗的接種。

鍾飲文表示，流感與一般感冒不同，流感是流感病毒所致，輕者出現發高燒、肌肉痠痛、全身無力倦怠及咳嗽等症狀，嚴重者可能導致肺炎、器官衰竭或休克，危及生命。孩童、孕婦、老年人、重大傷病及慢性疾病患者等都是重症流感的高危險群，注射流感疫苗是預防的最佳方式。不過提醒大家，流感疫苗的施打須與新冠肺炎疫苗間隔7天以上。

高醫流感疫苗注射預約方式：可洽07-3212831(開放時間上午8點到下午4點)或上網預約，網址為https://www.kmuh.org.tw/KMUHInterWeb/InterWeb/InnerPage/1100927001(流感疫苗特別門診)

流感疫苗 新冠肺炎 高醫

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