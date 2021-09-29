豐原醫院醫療團隊到府看診 長者免推輪椅陪老伴到醫院

衛福部豐原醫院與豐原扶輪社、后里扶輪社合作的居家醫療送暖到家， 醫療團隊到府服務行動不便患者，也提供低收個案營養品與照護耗材，一名患者家屬說，以前都用輪椅推著老伴去就醫，年紀越來越大，真的推不動了，還好有居家醫療服務，減輕他的負擔。

衛福部豐原醫院居家醫療團隊與豐原扶輪社、后里扶輪社攜手，醫療團隊到府看診，協助不便到院就醫個案，定期進行身體評估、整合藥物、抽血檢查、銜接長照服務，針對低收個案主動提供營養品及照護耗材，解決民眾所苦，居家醫療團隊李福春醫師表示，到宅居家醫療服務，讓失智、失能長輩享有生活品質，維持生命尊嚴，同時減輕照顧者負擔，並藉此提供正確的醫療資訊及相關紓困方案，彼此加油打氣共度難關。

弱勢家庭、中低收入戶等民眾，醫療與照顧資源相對薄弱，居家醫療團隊透過到宅訪視，針對照顧資源及照顧知識不足民眾，提供安全的醫療與正確照顧技巧訓練，並視個案經濟狀況，透過扶輪社居家愛心補助，提供好的照護資源，家屬表示，在醫師未到家裡看診前，都不知道怎麼照護長輩的壓瘡傷口，導致傷口惡化，也有家屬說，以前都用輪椅推著老伴去就醫，年紀越來越大，真的推不動了，有居家醫療服務，家屬真的很感謝醫護人員。

衛福部豐原醫院整合院內外醫療照護資源，自108年起為民眾提供完整的居家醫療照護服務，醫療團隊包括家庭醫學科、心臟內科、精神科、小兒科、居家安寧及中醫科與居家護理。若個案有需要一同時協助連結長照機構、日間照護中心、失智共照中心、社區失智據點。