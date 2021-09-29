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男子脊椎開9次刀疼痛纏身 接受脊髓刺激晶片療法才緩解

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院醫學中心副院長、神經外科醫師李漢忠。圖／長安醫院提供
長安醫院醫學中心副院長、神經外科醫師李漢忠。圖／長安醫院提供

一名66歲男子去年車禍造成頸椎脊髓受傷，之後四肢和腰常會感覺痠、麻、緊繃、無力，兩年來歷經9次手術，疼痛都未改善，所幸透過「脊髓刺激晶片療法」治療後，才有效緩解，生活品質也大幅改善。

長安醫院醫學中心副院長、神經外科醫師李漢忠說，患者因車禍造成頸椎第3至6節都有脊髓損傷，接受多達9次手術，但反而越開越糟糕。這種因脊髓損傷造成的疼痛，且長達6個月以上，稱之為「慢性頑固型疼痛」，雖然不是病，但痛起來嚴重影響生活，甚至可能罹患憂鬱、焦慮等心理症狀。

他說，脊髓刺激晶片療法是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統，阻礙痛覺訊號傳遞，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，適用於因脊髓損傷、腦部損傷造成肢體或神經過度的收縮產生的疼痛。一般都會先進行測試，植入暫時性的晶片，病患覺得有改善才會決定植入永久性晶片。

李漢忠提醒，脊髓刺激晶片療法術前一定要和有經驗的醫師好好討論，才可獲得最好的療效。他也呼籲，當疼痛纏身，吃藥、物理治療都未見成效時，建議至神經外科就醫檢查，切勿尋求偏方，避免傷身。

脊髓刺激晶片療法是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統。圖／長安醫院提供
脊髓刺激晶片療法是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統。圖／長安醫院提供

手術 車禍 醫師

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