男子脊椎開9次刀疼痛纏身 接受脊髓刺激晶片療法才緩解

一名66歲男子去年車禍造成頸椎脊髓受傷，之後四肢和腰常會感覺痠、麻、緊繃、無力，兩年來歷經9次手術，疼痛都未改善，所幸透過「脊髓刺激晶片療法」治療後，才有效緩解，生活品質也大幅改善。

長安醫院醫學中心副院長、神經外科醫師李漢忠說，患者因車禍造成頸椎第3至6節都有脊髓損傷，接受多達9次手術，但反而越開越糟糕。這種因脊髓損傷造成的疼痛，且長達6個月以上，稱之為「慢性頑固型疼痛」，雖然不是病，但痛起來嚴重影響生活，甚至可能罹患憂鬱、焦慮等心理症狀。

他說，脊髓刺激晶片療法是將晶片植入於脊髓，傳送微量電流刺激神經系統，阻礙痛覺訊號傳遞，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，適用於因脊髓損傷、腦部損傷造成肢體或神經過度的收縮產生的疼痛。一般都會先進行測試，植入暫時性的晶片，病患覺得有改善才會決定植入永久性晶片。