腳中風微創打通 醫師：血栓若拖延 如嫩鴨血變硬豬血糕

苗栗71歲陳姓老翁平日是個老菸槍，一周前突然覺得右腳冰冷、麻木，且小腿越來越痛，就醫檢查發現他的右腳動脈被血栓塞住，導致大腿以下完全沒有血流，經醫師以「微創噴射機械除栓」手術，搭配導管溶栓治療，成功移除血栓、打通血管，保住他 的右腳，免於被截肢命運。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，老翁的狀況為急性下肢動脈阻塞，也是俗稱的「腳中風」。簡單說，就是血塊堵住腳的血管，而血塊剛形成時像火鍋店的軟嫩鴨血，時間一久會越來越硬，變得像豬血糕一樣，拖得越久越難處理，因此腳中風的治療建議要把握14天黃金時間，否則截肢機率就很高。

他指出，過去傳統治療方式是使用藥物及開刀清除血塊，但出血風險很高，現行新技術噴射機械除栓設備，可用微創方式伸管子到血管裡把血塊清乾淨，再搭配藥物輔助，較傳統治療安全、成功率也較高。