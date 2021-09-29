快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腳中風微創打通 醫師：血栓若拖延 如嫩鴨血變硬豬血糕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。圖／大千綜合醫院提供
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。圖／大千綜合醫院提供

苗栗71歲陳姓老翁平日是個老菸槍，一周前突然覺得右腳冰冷、麻木，且小腿越來越痛，就醫檢查發現他的右腳動脈被血栓塞住，導致大腿以下完全沒有血流，經醫師以「微創噴射機械除栓」手術，搭配導管溶栓治療，成功移除血栓、打通血管，保住他 的右腳，免於被截肢命運。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，老翁的狀況為急性下肢動脈阻塞，也是俗稱的「腳中風」。簡單說，就是血塊堵住腳的血管，而血塊剛形成時像火鍋店的軟嫩鴨血，時間一久會越來越硬，變得像豬血糕一樣，拖得越久越難處理，因此腳中風的治療建議要把握14天黃金時間，否則截肢機率就很高。

他指出，過去傳統治療方式是使用藥物及開刀清除血塊，但出血風險很高，現行新技術噴射機械除栓設備，可用微創方式伸管子到血管裡把血塊清乾淨，再搭配藥物輔助，較傳統治療安全、成功率也較高。

楊智鈞表示，腳中風特別容易發生在年紀大、糖尿病、高血壓、洗腎、抽菸或曾經罹患心血管疾病的病人身上，這次老翁的個案雖然手術成功，但仍要注意戒菸，否則復發機率高；提醒民眾，如果有腳不明原因麻木、冰冷、疼痛，可能就是腳中風的症狀，一定要盡快就醫，經專業醫師診斷與治療，避免錯過黃金治療期。

71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，搭配導管溶栓治療，成功打通陳爺爺右腳的血管。圖／大千綜合醫院提供
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，搭配導管溶栓治療，成功打通陳爺爺右腳的血管。圖／大千綜合醫院提供

中風 血栓

延伸閱讀

女吃豬血糕被日本同事酸「台灣沒別的東西好吃？」網怒：超無禮

26歲國立大學研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

五種不良事件通報值高於背景值 17件罕見血栓已獲認定

TTP小辭典

相關新聞

陽明山名茶為什麼消失？「草山紅」慢速推理歷史謎題

陽明山上曾經出產享譽國際的紅茶，茶園卻在1990年代集體消失。台師大台史所助理教授陳志豪與研究團隊耗時兩年，結合田野調查...

台彩最年輕頭獎得主 18歲拿8.5億人在澳洲留學圓夢

台彩今天公布，威力彩新台幣27億頭獎由3名年約20至30歲年輕人集資中獎，但這並非台彩史上最年輕中獎人，過去曾有18歲就...

機捷旅客運量疫情爆跌五成五 桃捷虧損7億多

受疫情衝擊，桃園捷運公司今年前8月搭乘旅客人數銳減55%，營運虧損嚴重，桃捷公司董事長劉坤億今天專案報告，市長鄭文燦表示...

老盟「六都橘色幸福力調查」 北市不滿意比率最高

老人福利推動聯盟今舉行的「橘色幸福力─2021台灣高齡趨勢論壇」，邀請產官學界探討「橘世代」高齡社會議題，並在會前公布「...

殘渣混一顆活病毒就能染豬瘟 農委會將找科學方法檢驗

為加強防堵非洲豬瘟，10月1日起小型養豬場禁用廚餘養豬，但豆渣、果渣等植物性殘渣不受限，外界擔心若植物性殘渣混入動物性殘...

被遺忘的縣民 烏坵老夫妻流落金門10年 心中有個痛

金門縣離島烏坵的民房老舊且是海砂屋，隨時有倒塌之虞，10年前縣府想幫村民整建危樓，先整修閒置位在金門本島的「大陸義胞接待站」，做為小坵村民遷住金門暫時安置的住所，這裡有著鮮紅搶眼的大門，但卻沒有任何招牌、門牌，讓它看起來增添神祕色彩，不少遊客誤以為這裡是有錢人的別墅，或是什麼神祕的單位，其實只是烏坵收容所，目前只剩下一對老夫妻曾文德、莊愛珠住在這裡，他們感嘆自嘲是被遺忘的縣民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。