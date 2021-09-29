友善釣法三原則 注意台灣五大毒魚

海洋委員會海洋保育署推廣友善釣魚，委託國立臺灣海洋大學辦理友善海釣推廣活動，帶領民眾海上體驗。海大教育研究所助理教授嚴佳代說，台灣四面環海，但還是很多人對魚不了解，像台灣有五大毒魚，可能不小心會釣到有毒、稀少或太小隻的魚種，都要放回大海，才能釣得安心、吃得安心。

友善海釣推廣活動共分為5場，昨天起從基隆開始、到離島澎湖、台南、以及台中，另外安排一場釣客線上培訓活動，廣邀愛好釣魚的老手與對海洋守護有熱情的海釣新手，每場活動皆包括海釣安全講座、食魚教育課程以及海釣體驗活動。

海釣船上架一整排的魚竿，只見揚竿，捲線聲此起彼落，當大家看到魚被釣上來的瞬間都快樂得喊「釣到了」，但可不是每尾魚都可以帶回家吃，享受釣魚的樂趣就已足夠。

海釣專家說，鰻鯰就不適合帶回，因為有毒，背鰭及胸鰭都有毒刺，被刺傷嚴重時甚至會休克，要非常小心，這種魚在台灣毒魚排行榜名列第三名。還有一些不常見的白頸赤尾冬、海緋鯉，因為太小，拍完照後，通通放回海裡。

海大教育研究所助理教授嚴佳代表示，出海海釣讓民眾了解基礎海釣知識、正確的釣魚穿著、釣具組、當季魚獲、釣點、海釣安全注意，以及透過食魚教育讓民眾了解在地當季的魚種，並傳遞永續海洋保育概念，透過船長專業的講解了解海釣過程、海象、潮流及漁獲處理。「釣魚是休閒、是運動、是耐心與等待、等待有可能落空」。

海洋保育署與海洋大學合作，由海大協助辦理成立「海釣推廣專案辦公室」，執行 友善海洋推廣教育計畫