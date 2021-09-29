聽新聞
test
0:00 / 0:00
太平洋高壓發威！今高溫炎熱紫外線強 周五天氣轉不穩
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「蒲公英」颱風曾達今年第2強，雖已過顛峰，但由於雙眼牆的置換過程仍在進行，致使減弱速度非常緩慢；今(29日)晨2時仍維持中颱上限(48米/秒)的強度。
吳德榮說，根據中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「蒲公英」未來有稍增強才再減弱的變化，在琉球東南方海面，向北北西轉北前進，未來在日本南方海面大迴轉，不侵日、更無侵台機率。
吳德榮也提到，昨全台最高溫在中部(南投市)36.1度，其他各地高溫皆未達警示標準：北部(台北士林區)34.5度，南部(台南柳營區)35.5度，東部(台東鹿舒鄉)34.3度。昨日北海岸、東半部及午後南部山區有局部小範圍降雨。今(29日)晨各地大都晴朗，屏東山區有零星降雨。
吳德榮表示，根據最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(29、30日)兩天太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後中南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。今日各地氣溫：北部21至36度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至35度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(1、2日)太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；北台灣高溫略降。下周日至周二(3至5日)西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後有局部降雨的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言