太平洋高壓發威！今高溫炎熱紫外線強 周五天氣轉不穩

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「蒲公英」颱風曾達今年第2強，雖已過顛峰，但由於雙眼牆的置換過程仍在進行，致使減弱速度非常緩慢；今(29日)晨2時仍維持中颱上限(48米/秒)的強度。

吳德榮說，根據中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「蒲公英」未來有稍增強才再減弱的變化，在琉球東南方海面，向北北西轉北前進，未來在日本南方海面大迴轉，不侵日、更無侵台機率。

吳德榮也提到，昨全台最高溫在中部(南投市)36.1度，其他各地高溫皆未達警示標準：北部(台北士林區)34.5度，南部(台南柳營區)35.5度，東部(台東鹿舒鄉)34.3度。昨日北海岸、東半部及午後南部山區有局部小範圍降雨。今(29日)晨各地大都晴朗，屏東山區有零星降雨。

吳德榮表示，根據最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(29、30日)兩天太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後中南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。今日各地氣溫：北部21至36度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(1、2日)太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；北台灣高溫略降。下周日至周二(3至5日)西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後有局部降雨的機率。