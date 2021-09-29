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花青素攝取不足壞毛病上身 這7項你中了嗎？

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
缺乏花青素恐導致健忘、注意力難以集中等。 圖／ingimage
缺乏花青素恐導致健忘、注意力難以集中等。 圖／ingimage

「花青素」攝取不足，小心各種壞毛病上身！三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，當人體缺乏花青素時，容易導致疲倦想睡、視線不清、泌尿道發炎、神經發炎、健忘、注意力難以集中、腦筋遲鈍，若民眾想要抗發炎、顧健康，建議從原型食物來補充。

優秀的花青素來源

●全榖與豆類：吃全穀類也比精緻澱粉健康，有很多其他營養素能一次攝取到，如黑米、紫米、黑豆。

●根莖類：茄子、紫玉米、紫洋蔥、紫山藥、紫蘿蔔、甜菜根，而紫洋蔥或茄子可以生食涼拌，減少花青素的流失量。

●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紫蘇、紅球甘藍

●水果類：桑葚、蔓越莓、藍莓、葡萄、草莓、紅火龍果、櫻桃，需注意果汁不能取代水果，尤其市售果汁添加大量糖分，反而不健康。

高銘鴻表示，花青素不耐高溫，建議生食或涼拌相關食物較佳；因其屬水溶性，沖洗會流失花青素營養，若想從上述蔬果補充，可以先沖洗蔬果再切。

另外，花青素對鹼性較敏感、易變質，建議搭配酸性食物一起吃為佳。

醫師

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