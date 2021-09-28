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回響／環保署修法「關門」 焚化爐底渣將禁止回填農地

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
彰化環保聯盟發現芳苑農地被回填底渣再生粒料，但有些外觀卻呈現粉狀、沒有固化，質疑未經完善處理。圖／彰化環保聯盟提供
彰化環保聯盟發現芳苑農地被回填底渣再生粒料，但有些外觀卻呈現粉狀、沒有固化，質疑未經完善處理。圖／彰化環保聯盟提供

本報日前報導焚化爐底渣加工製成的再生粒料依法不得用於農業區，但少數製為「低密度再生混凝土」、「瀝青混凝土」後，即可用於農舍、菇寮整地，挨批「開小門」有農地汙染疑慮，引發回響。環保署近日預告修法，此兩種底渣粒料未來僅能用於道路工程，其餘全數禁止，等於直接「關閉」底渣進入農地的途徑。

台灣焚化爐每年燃燒垃圾產生九十萬公噸底渣，環保署推動底渣加工為再生粒料作為工程使用，但多年前台南魚塭曾被業者非法濫倒十四萬公噸底渣等廢棄物，去年彰化農地也出現回填的底渣呈現粉狀，遭質疑未完善處理。環團擔心，一但底渣濫用成為常態，將成為汙染農地漏洞。

為免農地遭回填泥土以外廢棄物，八月底農委會預告修正農業發展條例，要求農業填土不得使用砂、石、磚、瓦、底渣等物。環保署近日也預告修法，限縮底渣再生粒料使用地點，原本可以用於農牧用地的「低密度再生混凝土」、「瀝青混凝土」，明文規定只能用於道路工程，不再開放回填農地。

環保署廢管處表示，站在環保主管機關角度，仍希望推動再生粒料多元循環使用，但外界認為底渣用於農地有爭議，因此從善如流，修法從源頭禁止底渣回填農地。另外，先前底渣濫用疑慮案件多數都是私人工程，廢管處指出，此次修法也明定底渣再生粒料優先用於公共工程，由於政府對私人工程的查核範圍較局限，未來私人工程若申請使用底渣再生粒料，必須檢附抗壓強度、透水度等資料，確保各項標準都合格才能使用。

台南社大研究發展學會副研究員林政翰說，樂見修法阻絕底渣回填農地，但若底渣再生粒料仍開放給私人工程使用，又只看書面的檢驗報告是否合格，底渣濫用的「洞」根本無法完全補起來，應該從源頭確保再生粒料使用的安全性，並想辦法加強稽查及工程控管的機制，否則就不該輕易開放私人使用。

農地 環保署 焚化爐 農委會

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