流感、4廠牌新冠疫苗下週同開打 醫院祭防呆

國內發生未稀釋BNT疫苗施打事件，各醫院重新檢視接種前防呆機制，醫管專家點出分地點、日期及時段接種重要性，以利迎戰下週起同時打4廠牌COVID-19疫苗及流感疫苗。

據中央流行疫情指揮中心規劃，除持續施打的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種以外，10月1日起開始接種公費流感疫苗，甚至10月4日至8日期間，將陸續施打的阿斯特捷利康（AZ）疫苗第2劑、莫德納（Moderna）疫苗第2劑及高端疫苗劑2劑。

各醫療院所將扛起疫苗多種類疫苗同時施打重擔，避免打錯疫苗，各醫院各顯神通。台大醫院將不同廠牌的COVID-19疫苗會以不同診次區分，接種的排隊動線與區域也不同；此外，因BNT疫苗準備程序較繁複，稀釋疫苗、抽取疫苗與施打疫苗皆由不同的護理師專門負責，以免混亂。

長庚醫院也表示，因BNT疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗不同，必須先稀釋才能使用，故有專門的護理師負責稀釋疫苗，之後才會交由其他護理師施打。

新光醫院副院長洪子仁今天晚間接受中央社記者採訪時也提到，因為BNT疫苗在室溫下會變清澈，所以很容易誤以為已稀釋，門診團隊針對這個問題設計防呆機制，以「分艙」方法初步區別，一盤專門放置未稀釋BNT疫苗，另一盤則只能放稀釋過的疫苗。

另外，更採取專人專責模式，以5名護理人員為單位，完成BNT疫苗使用前程序，1人負責監督流程、1人專責抽取1.8毫升食鹽水、1人專門將稀釋BNT疫苗，並且貼上「已稀釋」標籤貼紙，清楚標示，其他2人則是負責抽取0.3毫升疫苗，並且彼此對點抽取疫苗數量。

面對下週起同時施打4廠牌COVID-19疫苗及流感疫苗，洪子仁說，以新光醫院為例，採取分地點、日期及時段接種。BNT疫苗校園接種統一在學校進行，AZ疫苗、莫德納疫苗及高端疫苗則在科教館社區接種站進行，流感疫苗則統一在新光醫院內施打。

洪子仁說，即使科教館社區接種站有3廠牌COVID-19疫苗，也不會同時段接種1個廠牌以上疫苗，會再進一步分日期接種，如週一至週三僅接種莫德納疫苗、週四至週五AZ疫苗、週六至週日打高端疫苗的模式。就算不得已同天打2廠牌COVID-19疫苗也會分上下午場，加強健保卡插卡資料核對。