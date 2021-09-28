換季「防關節卡卡」 營養師：攝取這9大營養

秋分換季是保養關節、強健筋骨好時機。營養師高敏敏歸納9大類營養，分別為Omega-3、蛋白質、柑橘類食物、十字花科、類紅蘿蔔素、維生素E、C、硒、輔助營養素，有助於保持肌肉、筋骨、關節的活力。

秋冬天氣變化大，有人的關節開始「卡卡的」，蹲下時甚至發出像機器生鏽的咔咔聲。高敏敏指出，應避免攝取精緻糖、含糖飲料、點心，以及過多飽和脂肪酸豬油、牛油、炸物，與加工、醃製食品等易促發炎食物，並可補充「9大類營養」顧關節。

●Omega-3

Omega-3是好油，能有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛，可以減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，可從藻類、鮭魚、亞麻仁籽油、魚類中攝取。

●好的蛋白質

好的蛋白質是構成筋骨關節的重要原料，可從蛋、肉類、豆類、乳製品攝取。

●柑橘類食物

柑橘類食物含類黃酮，有助於抗氧化，減少發炎反應，可從柳橙、柚子、香吉士、檸檬中攝取。

●十字花科

十字花科食物含有機硫化物的抗氧化力，有助於修復筋骨，可從花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔中攝取。

●類胡蘿波素

類胡蘿波素有抗氧化之用，有助於修復滑液粘膜、保護關節軟骨、周圍肌腱韌帶與滑液囊等組織，可從南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜中攝取。

●維生素C

維生素C是人體合成膠原蛋白的重要材料，可從芭樂、柳橙、莓果、蘋果等中攝取。

●維生素E

維生素E可以保護關節軟骨及肌腱韌帶等組織、延緩關節老化，可從酪梨、芝麻、腰果、花生等食物中攝取。

●硒

硒可預防老化，改善退化性關節炎，可從蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽中獲得。

●輔助營養素

葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白等輔助營養素，則有助於修復筋骨、改善關節潤滑、軟骨支撐。