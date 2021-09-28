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非關水質、疫苗…澎湖怪病初判接觸型皮膚炎 找環境過敏原

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
澎湖縣近日出現不明「怪病」，許多民眾身上出現紅疹。圖／讀者提供
澎湖縣近日出現不明「怪病」，許多民眾身上出現紅疹。圖／讀者提供

澎湖縣政府衛生局今天針對近日群眾出現皮膚紅疹搔癢，委請衛生福利部澎湖醫院運用遠距設備，與花蓮慈濟醫院教授張中興、高雄長庚醫院主任李志宏等人視訊連線，初步診斷紅診為刺激性接觸型皮膚炎，有可能是毛毛蟲纖毛、禽鳥、花粉等接觸性感染，應與水質疫苗副作無關。

衛生局指出，自來水廠表示近日水質監測數值均無異常狀況，請民眾不要慌張，並非水源不乾淨，更非打疫苗後的副作用。

澎湖縣政府衛生局今天遠距醫療皮膚科門診，由高雄長庚醫院主任李志宏看診，約有7成就診鄉親診斷為接觸性皮膚炎。台北萬芳醫院醫師林怡慈在望安鄉衛生所及將軍衛生所，支援皮膚專科門診，也發現有約5成為接觸型皮膚炎患者。

衛生局表示，綜合看診民眾症狀及敘述，部分人員表示近日社區有毛毛蟲出沒，經詢問皮膚專科醫師看法，表示現行地區內的紅腫症狀像是丘疹樣尋麻疹，此皮膚癢疹有可能因節肢動物叮咬，不排除是樹木草叢棲息的毛毛蟲、纖毛，或寄生在季節性候鳥、家禽的蟎造成。醫生建議只要不過度搔抓，此癢疹會自動痊癒，也不會留下疤痕。

衛生局提醒民眾出門運動或通勤時，要穿著長袖衣物、脖圍和長褲，減少暴露部位。若有紅疹搔癢部位，建議先以溫水淋浴沖洗，更換乾淨衣物，若無改善請盡速就醫，醫師會根據紅疹面積及癢感程度給予藥膏或口服藥物，切勿隨意購買藥物或乳液塗抹，以免症狀惡化。

澎湖縣府發言人陳其育表示，目前進出澎湖的人數無明顯影響，衛生局會進一步調查周遭環境，觀察病例區域，找出過敏原

澎湖 疫苗 水質 過敏原 衛生局

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