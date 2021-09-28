送急診才知「心臟衰竭」！5年內死亡率近50%比癌症致命

心臟病患者罹患新冠肺炎風險高，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據，約10.5%患者會因原先潛在的心血管疾病導致染疫後死亡，為合併症中占比最高。

心臟病高居國人十大死因第二位，致死率最高的就是「心臟衰竭」，但大部分國人認知不足，誤以為「累喘腫」是正常老化，醫師呼籲，民眾應注重個人心臟健康，定期回診及健康飲食、適當運動、遠離菸酒等，疾病可獲得控制。

依據衛福部109年死因統計，心臟病是國人十大死因第二位，較108年相比，死亡人數增加3%，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡。其中致死率最高是「心臟衰竭」，但心臟衰竭患者因低估其危險性，未必會規律就醫或用藥，且心臟疾病患者因心臟已有功能缺失或免疫功能下降等，若染疫更容易導致產生併發症，甚至重症致死。

國健署運用94至104年三高資料，串接105至106年健保就醫數據，分析6558位個案發現，高血壓、高血糖、高血脂個案，後續發生心臟病風險分別是一般人的1.78倍、1.47倍及1.43倍。也有民眾因三高長期固定在醫院就診，恰逢疫情嚴峻，出現胸痛、冒冷汗等不適症狀卻不敢就醫，撐到最後一刻才送急診，診斷是心肌梗塞，因病情嚴重預後狀況很差，讓人遺憾又難過。

國健署長吳昭軍提醒，有三高或心血管疾病的民眾若發現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要擔憂疫情而害怕就醫，應把握黃金治療時間，才能增加復原機會。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，心臟衰竭患者初期，常有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，多數患者，特別年長者誤以為老化，高達九成錯失黃金治療時間，直到緊急送醫住院後，才被確診為心臟衰竭，當被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更易致命。

侯嘉殷分享，一位男性患者未接受治療前，因嚴重累、喘、腫症狀不得不住院，原先都已寫好遺囑，後來配合用藥治療，活動力變好，恢復正常生活，還能出門遊玩三天兩夜。

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興表示，罹患新冠肺炎臨床表現，多以發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，部分會出現呼吸困難等症狀，病毒會直接侵入心臟或使心肌發炎，破壞氧氣供需平衡來間接傷害心臟，大約25%的重症患者透過抽血檢測，發現心臟損傷的現象，其中約6.8％患者會出現心臟衰竭徵兆。若有心臟衰竭、高血壓等心臟相關疾病史的民眾，染疫後演變為重症的比率大幅提升。

趙庭興指出，依照國內心臟學會發表之指引，大多數的心臟疾病患者都可以施打新冠疫苗，不會有安全疑慮，只有極少數曾服用抗凝血劑造成血栓的患者，建議或許可暫緩施打，建議先與心臟專科醫師諮詢後，再依個人疾病狀況決定是否施打。

國健署、中華民國心臟基金會與台灣諾華共同響應2021年世界心臟日「Use Heart to Connect」，將與知名插畫家「小學課本的逆襲」合作，於9月29日世界心臟日當天，在心臟基金會官方粉絲專頁展開五周的圖文衛教宣傳活動，並與國民阿嬤陳淑芳合作，打造心血管疾病防治長輩貼圖，提供民眾製作屬於自己的貼心叮嚀，透過轉傳關心親友健康與接收心血管疾病防治健康資訊。

國健署提供護心3秘訣：

●心臟基金會官方粉絲專頁https://www.facebook.com/Taiwan.Heart.Foundation

●國衛署心血管疾病防治長輩貼圖https://www.hpa2021whdevent.com.tw

●國健署「慢性疾病風險評估平台https://cdrc.hpa.gov.tw/index.jsp