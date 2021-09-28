再鬆綁！雙鐵車站付費區開放飲食 遊覽車不限制座位上限

因應國內疫情趨緩，民眾逐步開始回復日常生活。交通部今天說，配合行政院及指揮中心指示，滾動檢討相關防疫管理措施，在經行政院同意確認及指揮中心27日宣布，即起實施鬆綁措施，包含雙鐵車站付費區（不含列車內）於維持適當社交距離下可開放飲食，並取消遊覽車座位限制。

交通部說，考量現行台鐵及高鐵車站內非付費區已開放飲食，且為利乘車民眾於搭車前可於候車區用餐，故在維持基本防疫條件下，鬆綁台鐵及高鐵車站付費區（不含列車內）於維持適當社交距離下可開放飲食。

另外，交通部說，由於現行作為交通車使用之遊覽車已可按核定座位數乘坐，且為配合提振國內旅遊及降低民眾出遊負擔，故在車內禁止飲食及全程配戴口罩、全面量體溫，以及落實清潔消毒等措施下，鬆綁遊覽車承載人數上限，讓遊覽車可依其核定座位數乘坐。

交通部說，由於在國人高度配合執行相關防疫措施及在各防疫工作人員辛苦執行勤務下，國內疫情持續趨緩穩定，為提振國內經濟及滿足民生需求，並迎接即將到來國慶連假，交通部持續配合指揮中心檢討鬆綁相關防疫管理措施，惟考量疫情仍在持續，再次呼籲國人，無論在假期或在日常生活，請務必依指揮中心指示做好各項防疫措施，讓我們共同朝向警戒再降級目標前進。