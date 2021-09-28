台鐵集集支線確定停駛至明年5月 承諾強化台16線邊坡

受日前連日豪雨影響，台16線公路旁邊坡兩次滑落，雖搶通恢復通行，但考量邊坡土石易滑動，台鐵局、公路總局今日再邀集南投縣政府、集集鎮公所重回台16線會勘，台鐵局強調10月底才能完成細部設計，預計明年5月集集支線集集至水里段才可能復駛通車，公路總局已清開7公尺寬的緩衝區，請用路人行經此路段務必小心再小心。

針對台16線及台鐵集集支線 2、3號隧道邊坡崩塌，各機關權責劃分上午再次明確施工範圍，台鐵局表示，將負責修復集集支線集集至水里間隧道與軌道，同時進行邊坡整治工程將在坡頂及坡面截水排水，並增設護坡及石籠、擋土牆，但10月底才能完成細部設計，集集支線預計明年5月才可能全線復駛通車。

公路總局指出，9月初台16線邊坡再次崩塌後，初步研判應是邊坡上方排水不良導致土體含水量過高，已清開7公尺寬的緩衝區，日後該路段若有落石，也會派員交管並盡速清除，由於崩塌地位於集集鎮與水里鄉邊界，未來將召開地方協調會共同討論，由南投縣府負責完成既有排水溝表面包覆工程，以防滲漏。