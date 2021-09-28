國慶連假國1彰化至員林依舊塞 高公局建議改走這

國慶連假將至，國道1號中部彰化至員林路段目前持續進行交通工程改善施工，而無法開放路肩通車。交通部高速公路局呼籲，民眾改走台61線，避開中部國道塞車路段，以節省旅行時間。

高公局說，國1中部彰化至員林路段目前進行交通工程改善施工而無法開放路肩通車，經該局檢討分析今年中秋節連假疏運情形，國1南向彰化至埔鹽系統路段每小時最大通過量較去年同期有開放路肩時減少17%、國1北向員林至埔鹽系統路段則較去年同期有開放路肩時減少8%，造成該路段雙向有較嚴重壅塞情形，故除實施入口匝道封閉及匝道儀控管制等各項交通管制措施外，並呼籲用路人於國慶日連假期間改走台61線西濱快速公路，以避開壅塞。

高公局說，國1彰化至員林路段，每逢假日必是瓶頸路段，為解決尖峰時段交通壅塞情形，優先辦理彰化至員林路段三座跨越橋改建工程，已於4月19日開工；另彰化至員林主線車道調整工程，將現有三車道增加為四車道，已於今年8月開始施作，預計明年春節前完工通車，屆時對彰化路段假日及連續假期交通壅塞改善將有相當助益。

高公局說，現階段因施工無法開放路肩紓解車流，建議民眾於國慶日連假改走台61線，避開中部國道塞車路段，以節省旅行時間。

高公局也說，該次連假將於10月9、10日，每日6至12時，實施國5南向高乘載管制疏導措施；10月10、11日，每日14至21時，實施國5北向高乘載管制疏導措施，請民眾多加留意並配合。