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喝的堅果不簡單 原果研磨就是它

撰文 / 鄭嘉蕙

名列長壽好食排行榜上的堅果，是公認最方便食用的品項，特別是堅果飲，一杯濃郁下肚渾身都舒暢，但是想喝堅果飲必須嚴選，要著眼原型堅果新鮮研磨成粉，每樣成分都能線上查詢安心履歷，享受入口滑順「喝的堅果」原來背後這麼講究！

2020年《CNN》報導一份美國密西根大學受測近6,000種食物的研究，在權威期刊《自然食品》發表「健康營養指數」，把延壽、減壽食物用科學數據呈現出來。研究結果發現，攝食堅果能延長壽命；食用含糖飲料、熱狗、漢堡則是減壽最多的食物！這項研究成果對50歲以上、關愛自己健康生活的熟齡族群來說無疑是一大提醒。

熟齡族群膳食纖維普遍不足，腸道健康更要注意，若選擇堅果飲來取代，除可補充每日所需的營養外，還能維持好元氣。選擇老少咸宜的堅果飲可是有訣竅，堅持「原果研磨」製程是關鍵。

從原料開始「龜毛」，就是萬歲牌能成為堅果專家的原則。堅果領導品牌萬歲牌以職人精神，堅持用原型堅果研磨製成堅果飲，精選堅果及多種穀物複方調配，讓「喝的堅果」從裡到外老老實實不含糊，入喉細緻滑順的口感、聞到濃郁芬芳的香氣，一種幸福的感受油然而生。

深受消費者喜愛的萬歲牌堅果飲調配再升級，全新推出兩款新口味，分別是古早味麵茶風味和古早味擂茶風味。

記憶中麵茶車上滾燙熱水沖泡炒麵茶的香氣，「古早味麵茶」復刻傳統風味，把精選堅果及多種穀物複方原果研磨加入，一口濃郁入喉，有兒時小攤車研磨的香濃記憶，屬於懷舊系療癒飲品。

萬歲牌古早味麵茶堅果飲，精選堅果與多種穀物研磨而成。 圖／聯合新聞網 拍攝
萬歲牌古早味麵茶堅果飲，精選堅果與多種穀物研磨而成。 圖／聯合新聞網 拍攝

古早味擂茶則在精選堅果加上多種穀物及香氣十足的抹茶粉，復刻經典飲品，省下費勁兒研磨的力氣，輕輕鬆鬆熱水沖泡，一杯有溫度有情感有回憶的古早味溫暖脾胃。

萬歲牌古早味擂茶堅果飲精選堅果與多種穀物研磨而成。 圖／聯合新聞網 拍攝
萬歲牌古早味擂茶堅果飲精選堅果與多種穀物研磨而成。 圖／聯合新聞網 拍攝

除了原果研磨的堅持，每樣堅果、穀物的來源也清楚呈現，提供安心履歷QRCODE線上即時查詢，產品溯源管理及檢驗報告透明公開，有來源履歷安心看得見、美味喝得到，這樣的用心為熟齡族群打造，喝的堅果就選萬歲牌。

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