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一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

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一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
一張圖看天氣。圖／取自氣象局臉書「報天氣」
一張圖看天氣。圖／取自氣象局臉書「報天氣」

中央氣象局預報未來一周天氣，整體而言「西半部炎熱如夏，東半部時晴偶雨、濱海有長浪」，沒有入秋的感覺；強颱「蒲公英」持續向日本前進，對台灣天氣沒有影響，但將為東半部、恆春半島、基隆北海岸及馬祖帶來長浪，下周前往海邊活動要特別留意安全。

氣象局表示，下周初期台灣整體風場為微弱的東北風，但北方的鋒面、大陸高壓都離台灣很遠，且儘管吹東北風，但並非由大陸高壓吹來的西伯利亞乾冷空氣，所以對降溫沒有特別幫助，反而因為日曬，白天仍然炎熱。

氣象局說，周一 、周二受微弱東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區，局部短暫陣雨，但降雨偏少；花東降雨更為零星，其他地區晴到多雲，嘉義以南、各地山區午後局部短暫雷陣雨。

周三、周四水氣更減，且仍未有入秋之感，各地晴到多雲，東半部時晴時雨，且降雨零星，南部及各地山區，午後局部短暫雷陣雨。周五以後水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

氣象局

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