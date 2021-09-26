疫情讓我們成為家人 她深入第一線伴傷友復健

「傷友不能來，那就我去吧！」陽光基金會資深生活服務員傅彩琴心繫燒燙傷傷者，在社區疫情期間自願住進陽光之家，日夜陪伴7名傷友復健，「因為疫情，讓我們變成一家人」。

傅彩琴和陽光基金會的緣分，早從30多年前就牽起。原來，傅彩琴從小因唇顎裂飽受外界歧視眼光與同儕霸凌，在陽光基金會幫助下開始展開語言矯正，也認識許多顏面損傷的朋友，讓她重拾信心，出社會後也重回基金會服務，協助照顧燒燙傷傷友。

第一次接觸到燒燙傷的孩子，內心衝擊難以言表，傅彩琴回憶，那幾個孩子年僅5、6歲，臉部燒傷嚴重，全身佈滿水泡，每天洗澡、換藥都會痛到大哭，縱使內心不忍，卻又必須裝作堅強，當孩子們的靠山。

後來，陽光基金會成立新北市私立陽光之家，提供住宿服務，開放嚴重燒燙傷患者入住，進行密集復健，也促使傅彩琴進修考取生服員證照，22年來陪伴無數傷友度過人生中最難熬的復健歷程。

傅彩琴說，有的傷友曾是黑社會大哥、有的是千金大小姐，但在陽光之家，每個人都同樣脆弱，很多人受傷後連最基本的吃飯、喝水、上廁所都無法自理，即便再有權有勢，通通都得歸零。

傅彩琴服務過的傷友形形色色，她的工作就是陪伴他們復健、換藥、完成生活大小事。

今年5月，台灣爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土社區傳播疫情，全台進入第3級警戒，人人都擔心踏出家門一步，染疫風險就高一分。因應疫情，復健場所也必須暫時關閉。

「萬一沒辦法復健，傷友該怎麼辦？」這是傅彩琴腦中第一個念頭，她說，陽光之家傷友的傷勢較嚴重，必須把握黃金復健期，每天密集復健，若因疫情停擺，先前復健的成果恐怕通通放水流，原本已經可以張開的手指、可以活動的脖子，可能短短幾天內又「黏」回去，所有痛苦又得重新經歷一次。

無畏疫情，她自願住進陽光之家，一肩扛起7名嚴重傷友復健的重任，每天和治療師視訊進行復健、調整復健的動作，確保每個動作都做得確實，「傷友的復健，不該因疫情而被放棄」。

那段期間，不少民眾居家上班、上課，悶到受不了，但傅彩琴為了避免把病毒帶給傷友，5月中到7月底外出次僅數不到5次，就近繳個費就趕回陽光之家，也不忘換衣、噴酒精做好消毒，避免傷友的傷口感染。

長達2個多月的「同居」生活，也讓傅彩琴、傷友、工作人員培養出家人般的緊密情誼，大家每晚都會輪流下廚，享受疫情之下微小的溫馨。7月11日正好是傅彩琴的生日，傷友們各自寫了卡片，集結成一本書，感謝她的無私付出。

復健的苦痛是外人無法想像的，傅彩琴說：「看著傷友在痛苦當中展現出勇敢與堅毅，一天天透過復健慢慢進步，是我繼續做下去的動力。」

她常想著，若今天燒燙傷的人是自己，她也能這麼堅強嗎？但很多傷友即便雙手截肢，仍展現出無比的樂觀，令她深受感動，「正因有這些傷友，才成就了今天的我」，笑稱「只要陽光還要我，我就要一路做到退休。」