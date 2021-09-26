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神經外科醫江明哲：東部偏鄉 可當國際醫療援助培訓出發點

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
國際外科學會中華民國總會今在台東辦醫療巡迴展，11月將在長濱義診。圖／主辦單位提供
國際外科學會中華民國總會今在台東辦醫療巡迴展，11月將在長濱義診。圖／主辦單位提供

國際外科學會中華民國總會今在台東辦醫療巡迴展，有多次國際醫療經驗的醫師江明哲建議，外科同業醫師可將東部偏鄉做為國際醫療援助培訓出發點，在疫情影響不能出國的情況下，國際醫療關懷也可趁機會關注台灣偏鄉醫療需求。

去年11月，國際外科學會由醫師關暟麗號召全國30多名主任級醫師，攜帶高科技診療儀器，在長濱衞生所義診，當場診斷、立即看報告，免除民眾一般看診還要排檢查、等報告的歷程，至少可省下往返台東市2次、約240公里的舟車勞頓，鄉民反應良好，今年11月將在長濱鄉進行第2次醫療服務。

國際外科學會今在台東美術館艾蘭哥爾藝文咖啡館辦醫療巡迴展，回顧過去國際外科在偏遠國家的醫療貢獻，也將選擇台東偏鄉長濱為服務邁入台灣服務第一站。立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、國策顧問張甲長、台東前縣長陳建年與會，討論來台東偏鄉醫療發展方向。

國際外科學會30多名醫師參與國際醫療巡迴展，也安排在地參訪，實地走訪台東偏鄉了解現況，好對東部醫療資源發展提供更多援助。

劉櫂豪說，他曾與蔡英文總統出訪諾魯共和國，在當地看到台灣醫療團的服務，對醫師在當地簡陋環境、設備不足情況行醫感到相當佩服。洪宗楷說，他曾住過院，深切感受偏鄉民眾就醫的重要性，希望國際醫療的人道關懷行動也能照顧東部弱勢地區。

台東 偏鄉 醫師

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