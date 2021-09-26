到宅牙醫人次5年增10倍 善心企業再贊助22縣市裝備

台灣有將近120萬名身心障礙者，當中有許多人無法自行潔牙，口腔健康照護需求高，又因為行動不便而難以出門看牙醫，得靠牙醫到機構或到家提供服務，還有46個偏鄉沒有牙醫進駐，需要靠巡迴醫療。上述服務的一大共通點就是需要攜帶式牙醫設備，上海商業儲蓄銀行全額贊助22縣市攜帶式牙醫設備，牙醫出身的衛生福利部部長陳時中今特別出席捐贈儀式。

陳時中表示，行動不便者為了看兩三顆牙齒而出門，需要歷經千辛萬苦，真正出得了門的人也不多，很多人還是出不來，這就要靠牙醫發揮「病人優先、品質優先、弱勢優先」的精神，把40多公斤的行動設備帶上山、扛上樓。

牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志表示，全國已有1223家院所、2699名牙醫師可提供身障牙醫，其中815名牙醫師可直接到身障機構服務，每年也透過巡迴醫療，服務偏鄉約17萬多人次。到宅服務除了考驗體力，也必須順應環境，用行軍床、沙發充當診療椅，牙醫師時常需要跪在地上，也考驗耐心和溝通技巧，才能與個案的家屬或外籍看護溝通照護事宜。

「巧婦難為無米之炊」，陳建志表示，目前牙醫在居家醫療、身障機構醫療、偏鄉執行學校巡迴醫療，設立社區巡迴點或醫療站，相關設備維護及新增大多來源均為牙醫師自費，或向各單位募款募物資而成立，這次有企業捐贈，可望促進更多牙醫參與服務。

全民健保牙醫門診總額特殊計畫召集人簡志成表示，台灣共有73家院所、109位牙醫師有到宅服務，2016年到2020年間，每年服務人次從142人次成長到1361人次。人次逐年正長的主要原因有二，首先是不需透過西醫照會，家屬可直接向全聯會申請，再者是為體恤弱勢民眾經濟負擔，部分負擔金額從健保給付之5%（大約285元）減為50元。