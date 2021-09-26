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哪裡看最美？ 高雄國慶焰火10大最佳觀賞點曝光

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
9月23日高雄市政府釋放國慶焰火。圖／高雄市政府提供
9月23日高雄市政府釋放國慶焰火。圖／高雄市政府提供

2021雙十國慶焰火即將在高雄登場，因港區主觀賞區的名額有限，高雄市觀光局特別選了10大最佳觀賞點，要讓無法親臨主觀賞區的民眾都能看到壯麗的國慶焰火。高市府觀光局表示，疫情雖趨緩，但仍採取嚴謹防疫措施，以分艙、分流、預約的入場方式，港區限量兩萬名的主觀賞區需經「國慶焰火預約平台」隨機抽選。

觀光局表示，9月23日焰火試放時就在港灣周邊找出十大最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊等9大景點，第10個則為「市民的秘密景點」，觀光局邀請民眾發掘自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

觀光局表示，這次12及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度與小型盆花不同，欣賞的是整個焰火綻放的美景，從遠處觀賞可將完整，而360度的高雄港灣宛如國慶焰火展焰的四面舞台。

【十大最佳觀賞點小資訊】

◎壽山情人觀景台：壽山是高雄的綠寶石，占據高雄的至高點，是觀賞焰火的好地點。

交通資訊：建議搭乘輕軌到壽山公園站

◎中山大學、西子灣遊客中心、西子灣觀景平台：高雄著名的夜景勝地，可遠眺面海的美麗景色。

交通資訊：建議搭乘捷運到西子灣站

◎哈瑪星鐵道園區：擁有大片綠地的空曠空間，視線較不受阻擋。

交通資訊：建議搭乘輕軌到哈瑪星站

◎星光水岸公園：悠遊漫步、聽海潮、嗅海風，自另個角度觀賞焰火。

交通資訊：建議搭乘輕軌到高雄展覽館站

◎旗津馬雅各自行車道、輪渡站周邊及旗津沙灘：緊鄰大海的城市沙灘，更有完整的自行車道可供使用。

交通資訊：建議搭乘渡輪(需注意當日管制時間)或自行開車、騎車

◎市民的秘密景點：本次大口徑焰火歷年之最，在家頂樓也有很大的機會可以觀賞焰火。

觀光局也特別提醒，外圍觀賞點仍會依面積進行容留人數管制，民眾要遵守相關防疫規定並戴好口罩、保持社交距離。主要觀賞點預約方式為10月1日先加入高雄市政府Line官方帳號，在預約系統登記參加抽選，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單。

9月23日高雄市政府釋放國慶焰火，市府表示最漂亮的國慶當天才會看見。記者劉學聖／攝影
9月23日高雄市政府釋放國慶焰火，市府表示最漂亮的國慶當天才會看見。記者劉學聖／攝影
高雄市觀光局今公布10大國慶焰火最佳觀賞地點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局今公布10大國慶焰火最佳觀賞地點。圖／高雄市觀光局提供

觀光局 國慶 自行車

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