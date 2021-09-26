即使痛也想唱 顱顏患者走上音樂路

「捕夢的人，指著天空想越爬越高！累了躺在堆滿星星的城堡...。」患有唇腭裂 22 歲患者楷祐與歌手潘裕文攜手高歌追夢歌曲〈捕夢人〉！潘裕文說，他與楷祐是在工作中認識的，也覺得楷祐「非常勇敢、堅實自己的夢想」，他很開心有機會能與楷祐同台表演。現就讀音樂系的楷祐則說，希望未來能繼續從事音樂工作。

財團法人羅慧夫顱顏基金會 26 日舉辦記者會，展出 12 幅顱顏患者原創作品，並編集成 2022 年的桌曆，並由潘裕文擔任愛心大使。潘裕文說，在邀請目前就讀音樂系的楷祐出席演出時，他說對楷祐說，你一定要到現場來跟大家分享你的築夢路，「我會在你身邊、跟你一起唱，給你鼓勵與勇氣」、「在台上，你就是最棒的歌手！」

楷祐因患有唇腭裂，即使過了變聲期，聲音仍相當高亢清脆，但也因為疾病的緣故，咬字有時不甚清晰，且持續發聲後，總是會伴隨喉部的疼痛。楷祐說，唱〈捕夢人〉時，他會想到自己的追夢過程、「生命中每個時刻都在向夢前進」，一度擔心自己因為被歌詞觸動而唱不完。

對於楷祐的追夢路，潘裕文笑稱，楷祐唱歌時是「痛並快樂著」；楷祐也說，唱歌的當下很享受過程、甚至可以忘記疼痛，但「回過神才發現很痛」、「因為很喜歡才能繼續唱」。

目前就讀音樂系的他對流行樂與聲樂都有涉獵，也曾發過幾首單曲，未來希望繼續在音樂的道路上前進。

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