蒲公英已升級強颱 氣象局：沿海未來一周長浪很明顯

中央氣象局表示，未來一周台灣各地天氣穩定，但迎風面基隆北海岸、大台北地區及花東地區有短暫陣雨，各地山區及南部靠山區有午後雷陣雨；蒲公英颱風已於今天升級為強烈颱風，對台灣天氣無直接影響，但未來一周各地沿海長浪很明顯，海邊活動要留意安全。

氣象局預報員劉宇其表示，這幾天台灣大部分地方天氣都很穩定，但迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有降雨現象；目前台灣周遭雲量非常少，但盛行較弱東北風，因此基隆北海岸、宜蘭地區雲量仍稍微多一些，天氣陰晴不定，今天在東北風影響下，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有短暫雨出現，花蓮、台東也屬迎風面，因此時晴時雨，民眾外出要留意天氣變化。

劉宇其表示，今天西半部地區天氣相當穩定，幾乎都是多雲到晴且炎熱，白天高溫可達34到35度，南部靠近內陸地區甚至可達36度，感受非常像夏天。中午過後各地山區、嘉義以南靠山區會有午後雷陣雨。

劉宇其表示，預計東北風環境將持續到下周二，這段期間包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東有短暫雨以外，其他地方天氣都很穩定，另外嘉義以南及其他地方山區會有午後雷陣雨。

周三、周四水氣更少，是未來一周天氣最穩定的兩天，迎風面東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，僅山區及南部靠山區有零星午後雷陣雨。周五水氣又增多，東半部有短暫陣雨，西半部上半天天氣穩定，但午後也會出現雷陣雨。

劉宇其表示，西北太平洋上的蒲公英颱風目前位置在台灣東南東方1700公里海面上，結構完整，已在今早8時升級為強颱，從預報路徑來看對台灣沒有影響，未來會先往西北移動，逐漸北轉往日本南方海面靠近，離台灣有一段距離。

他說，但蒲公英颱風明天北轉過程中，會為台灣帶來長浪，周一開始基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼海邊會有長浪出現，周二開始馬祖也有長浪，且目前看來未來一整周長浪狀況都很明顯，海邊活動要特別留意。