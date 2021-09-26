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來趟「三貓」療癒之旅 柯文哲首推指南宮夜觀星

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天晚間也上貓空觀星，聽完天文館解說秋季夜空後，首次透過天文望遠鏡成功看到木星和土星，與現場大小朋友共同探索星空奧妙。圖／北市觀光傳播局提供
台北市長柯文哲昨天晚間也上貓空觀星，聽完天文館解說秋季夜空後，首次透過天文望遠鏡成功看到木星和土星，與現場大小朋友共同探索星空奧妙。圖／北市觀光傳播局提供

為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜觀星」活動。台北市立天文教育館表示，本周末兩天，除了觀星，還有機會觀月，指南宮不僅可以眺望整個台北盆地，也為台北市夜間觀星的好地方。

觀光傳播局表示，這次與天文館推薦位於貓空半山腰的「指南風景區」，這裡不僅是台北知名觀星點之一，也是走靜貓空系列活動中推薦的「夜遊台北」項目，北市府從昨天起，周末舉辦四場「夜觀星〜尋找貓空最亮的那顆星」活動，台北市長柯文哲昨天晚間也上貓空觀星，聽完天文館解說秋季夜空後，首次透過天文望遠鏡成功看到木星和土星，與現場大小朋友共同探索星空奧妙。

柯文哲表示，為推動三貓地區整體遊憩觀光，觀傳局特別串聯該區域的文化力、在地力及宗教力，推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區規畫「夜觀星」活動。現在疫情稍有緩解，大小朋友都需要紓壓，柯文哲邀請民眾到指南風景區健行或挑戰千階步道，可眺望整個台北盆地，晚上還有機會觀賞星象，對現代人來說是條可推薦的療癒行程。

指南宮主委高超文說，指南宮作為台灣重要的道教信仰中心，保有全世界唯一的特色道教建築，其中太歲寶殿有二十八星宿的布局，本次活動在戶外觀星前，特地安排民眾瞭解指南宮與星宿的關係，是兼具歷史及天文教育的學習之旅。

為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜觀星」活動。圖／北市觀光傳播局提供
為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜觀星」活動。圖／北市觀光傳播局提供
為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜觀星」活動。圖／北市觀光傳播局提供
為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜觀星」活動。圖／北市觀光傳播局提供

北市 柯文哲 天文館

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