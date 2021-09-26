快訊

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒲公英最快今天轉強颱 專家慶幸不會來台灣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
蒲公英颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
蒲公英颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，蒲公英颱風在過去幾天強度持續發展增強，環流型態完整且雲系厚實，預估最快今天就將發展為強烈颱風，有機會與燦樹、舒力基一拚今年西北太平洋最強颱風。

他說，幸好目前的大氣環流不會將蒲公英颱風帶到台灣附近，未來幾天大致在琉球群島東方海域就會大角度往北轉東北移動至日本南方海面、逐漸遠離台灣。

歐宗學說，蒲公英颱風對台灣天氣不但沒有太大影響，周四以前還持續為台灣帶來水氣較少的東北至偏北風環境，迎風面北海岸至東北角地區雲量稍多一些，但降雨量已經不像前兩天來得那麼多，背風的中南部地區則大多仍維持著晴時多雲穩定天氣。

只有下午時段山區仍然容易有熱對流雲系發展擴散為局部地區帶來短暫雷陣雨，這個時節仍然有旺盛雷雨胞發展機會，登山、戲水、踏青等戶外活動要特別留意下午時的天氣變化。

歐宗學說，周五、周六蒲公英颱風對台灣已無影響，環境風速偏弱且水氣稍微增多，預估北部、東半部地區將有局部短暫陣雨機會，中南部則仍然維持著午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。短時間內太平洋高壓勢力可能持續偏強、還沒有明顯的冷空氣南下影響台灣。

颱風 日本 天氣動態

延伸閱讀

工總碳中和論壇 專家獻策

蒲公英轉中颱！ 下周一有望變強颱 未來一周天氣看這

蒲公英颱風下周北上過程 專家指可能致台灣降雨減少

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

相關新聞

蒲公英最快今天轉強颱 專家慶幸不會來台灣

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，蒲公英颱風在過去幾天強度持續發展增強，環流型態完整且雲系厚實，預估最快今天就將發展為強烈...

花蓮5.7地震 氣象局：該地區史上規模最大隱沒帶地震

今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里，各地最大震度花蓮、宜蘭、新竹4級，全台有感。中央氣象...

大劍山鐵劍留或不留 雪霸處：廣泛蒐集山友意見中

雪霸國家公園大劍山陡峭險峻，有如寶劍從大甲溪谷拔起，山頂3594公尺三角點有2把非官方鐵劍搭配，供山友應景拍照，別具紀念...

地牛翻身「超搖」卻沒簡訊 睡夢中被4級地震驚醒

今天6點21左右，位於東北地區附近發生有感地震，很多人在睡夢中被揺醒，初判震度4級以上地區是宜蘭、花蓮。

日籍指揮家山田和樹 接任伯明罕市交首席指揮

日籍指揮家山田和樹將於2023年四月起正式接任伯明罕市立交響樂團（City of Birmingham Symphony Orchestra）首席指揮兼藝術顧問，任期將達四年半。

來趟「三貓」療癒之旅 柯文哲首推指南宮夜觀星

為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。