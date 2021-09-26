快訊

「蒲公英」通過熱含量高海域 吳德榮：將成今年前三強颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮5.7地震 氣象局：該地區史上規模最大隱沒帶地震

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里，各地最大震度花蓮、宜蘭、新竹4級，全台有感。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。

陳國昌說，目前判斷餘震數量偏少，但不排除2天內還是會有規模3-4的餘震發生，請民眾不用擔心。

氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」說，地震發生時如果人在床上，建議快速拿起枕頭保護自己的頭部。地震來時，室內大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，然而，由於並非隨時隨地都有桌子可以躲藏，因應不同的情境，大家必須使用不同的避難方法。

氣象局說，周遭一片漆黑時，不要摸黑走動，以免被砸傷或是跌倒。此外，平時就要注意，盡量不要將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃旁、容易墜落的家具下方。

震度分布。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布。圖／國家災害防救科技中心提供
此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。圖／氣象局提供
此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。圖／氣象局提供

此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。圖／氣象局提供
此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。圖／氣象局提供

地震

延伸閱讀

地牛翻身「超搖」卻沒簡訊 睡夢中被4級地震驚醒

花蓮有感地震 有人嚇醒尖叫喊不要再搖

全台有感！06：21花蓮規模5.7地震 宜花竹震度4級、北桃震度3級

國民黨主席選舉 朱立倫花蓮囊括4成6選票

相關新聞

花蓮5.7地震 氣象局：該地區史上規模最大隱沒帶地震

今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里，各地最大震度花蓮、宜蘭、新竹4級，全台有感。中央氣象...

全台有感！06：21花蓮規模5.7地震 宜花竹震度4級、北桃震度3級

地牛翻身！中央氣象局發布地震報告，今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里。

農村缺工搶不到人 水果成落果

台灣各地農業縣都面臨人口老化、農村缺工問題，不僅有果農漲工資搶人，今年受乾旱等氣候影響，作物花期混亂，連帶影響各項作物工...

蒲公英明顯增強 鄭明典：結構已經很扎實完整

中央氣象局說，今年第16號颱風蒲公英，今天凌晨2時的中心位置在在關島西北西方990公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1770公里...

移工進不來 受刑人成解方

政府推多元方案改善農業缺工問題，效果卻不見起色，農會和農民多認為，主要是每種農產品需求的工人不同，且以短期缺工居多，政策...

高鐵宜蘭站選址難 地方轟交長

高鐵宜蘭站選址引發地方反彈，交通部昨赴宜蘭舉辦說明會，議員砲轟選址是挑撥離間、撕裂縣民；民進黨立委陳歐珀說，當家不作亂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。