花蓮5.7地震 氣象局：該地區史上規模最大隱沒帶地震

今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里，各地最大震度花蓮、宜蘭、新竹4級，全台有感。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。

陳國昌說，目前判斷餘震數量偏少，但不排除2天內還是會有規模3-4的餘震發生，請民眾不用擔心。

氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」說，地震發生時如果人在床上，建議快速拿起枕頭保護自己的頭部。地震來時，室內大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，然而，由於並非隨時隨地都有桌子可以躲藏，因應不同的情境，大家必須使用不同的避難方法。

氣象局說，周遭一片漆黑時，不要摸黑走動，以免被砸傷或是跌倒。此外，平時就要注意，盡量不要將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃旁、容易墜落的家具下方。 震度分布。圖／國家災害防救科技中心提供 此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區之隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大之地震。圖／氣象局提供