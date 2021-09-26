蒲公英通過熱含量高海域 吳德榮：將成今年前三強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱「蒲公英」在關島西北方海面向北北西前進，通過「海洋熱含量」高的海域，強度持續增強，預測將為今年數二數三、次於「璨樹」與「舒力基」的「強颱」；未來在日本南方海面轉向日本東方海面，無侵台機率。

吳德榮表示，今日至周二北台灣受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北部雲量多、有局部短暫雨，大台北東側亦偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右，應注意防曬；中南部山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。今日北部22至33度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至34度。

周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。周五、周六太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降、降雨機率略提高；各地山區午後仍有強對流發展的機率。