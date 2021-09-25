三接外推環差報告出爐 環團提議全被打槍

因應藻礁珍愛公投爭議，經濟部今年5月提出三接外推方案，規畫將工業港再外推455公尺，中油所做的「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」近日已公告。對於環團所提的台北港、林口港替代方案，報告指出，需耗時至少11年以上，緩不濟急，將導致北部出現電力缺口，不具可行性。

經濟部原本在8月初就已提出環境差異分析報告，但因報告內容對於環境衝擊分析不夠完備，遭環保署要求重新補件，並已於9月中旬補件完成，即將闖關環評審查，若進行順利，審查流程最快在一至二個月可完成。

根據中油報告內容，本次變更是為了回應環團對藻礁生態保育及第三接收站興建必要性的訴求，經過審慎評估決定修正「迴避替代修正方案」，採行「外推方案」，再進一步避開水下礁體，觀塘工業港防波堤及碼頭堤線外推，港域水深由原先10公尺以上，外推至水深15公尺以上，工業區(港)維持採開放式配置，工業港與工業區聯絡棧橋，因此配合由742 公尺再延伸455公尺。

報告書也指出，如需遷移至台北港或林口港，環評作業、填地與建站都至少需要11年，將導致北部出現電力缺口，海管與陸管佈設至台北港過程也將產生環境影響衝擊，若移至林口港更需要進行飛安審查；經評估，決定仍須在桃園大潭觀塘工業區(港)興建第三座液化天然氣接收站，並在對工程影響的容許範圍內採行「外推方案」，兼顧對環境生態保護最大化，並接受已成立並運作中生態保育執行委員會的各項決議。

報告中解釋，中油在2014 年10 月完成第三接收站址方案可行性評估，初步選定台中港外、觀塘港、台北港三個方案，從站址取得、環評作業、站址工程難易度、營運穩定性與台電大潭電廠供氣時程等面向進行評估，僅觀塘工業區(港)方案可達成2022年底供應大潭電廠新增機組用氣期程。

中油進一步說，環評審查期間也再就台北港進行評估，地點為港外尚未填築區域，建站須包括外廓防波堤及圍堤造地時程，所需時程至少11年以上，時程仍緩不濟急，不具可行性；至於林口港，則因位處飛機航道正下面，接收站排氣作業時會造成飛安疑慮，須額外進行飛安審查；且林口港不屬商港及工業港範圍，商港法修法後，需重新確認港口定位，重建法源至少須要1年。加上飛安審查及確認港口定位作業時間，至少需要13年以上，也不具可行性；FSRU則不具備儲槽功能，若遇海象不佳或颱風來襲，須暫停作業並駛離避風，非長期穩定的供氣方式。

由於三接外推方案，會導致工期延2年半，預計2025年6月才供氣，中油也在報告中回應，2020 年(國內天然氣接收站整體負載率為108%，依政府及台電公司規劃，2021至2025年間，既有天然氣設施需增加供應既有及中南部新增燃氣電廠，以補大潭電廠新機組無法發電的電力缺口，2025年整體接收站負載率將高達123%，營

運操作風險高，必須加速推動三接，完成後才能降低既有設施負載率。