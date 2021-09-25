異位性皮膚炎健保就醫指南7／醫籲放寬生物療劑給付

中重度異位性皮膚炎也進入精準治療，目前有生物製劑及口服小分子藥物，由於效果好，副作用少，讓醫病相當期待。

健保署也有條件給付生物製劑，林口長庚皮膚部主任鐘文宏指出，健保給付條件之一，患者需要使用兩種傳統口服免疫抑制劑至少三個月，但規範的劑量太高，有些病患服用傳統藥物出現了一些副作用，甚至危及性命，因此，希望給付條件能放寬藥物治療劑量，讓患者可以安全度過治療期。

臨床上遇到患者使用高劑量免疫抑制劑後，白血球下降及肝腎功能受損。鐘文宏指出，健保署訂出的三種免疫抑制劑藥物的「合理劑量」太高，但從台灣近年的藥害通報及長庚醫院藥物不良反應顯示，國人對於這些藥物有易感受體質，讓部份病人產生嚴重副作用。

鐘文宏舉例，林口長庚皮膚藥物過敏中心2007年至2016年間，納入其中一個藥物Methotrexate的不良事件，發現有多人發生嚴重皮膚潰爛，甚至有4人死亡，危險因子包括，藥物的起始劑量過高、高齡及腎功能不良者。

2012至2017年林口長庚也針對國人服用另一個免疫抑制劑Azathioprine，造成嚴重白血球下降及肝損傷的研究，發現其發生率各為7.6%及3.7%。鐘文宏強調，國人對這個藥物有基因代謝不良，比例高達兩成。很多國家只使用低劑量，日本更建議不要使用，但健保給付條件，反而規定一天要吃到三顆的最大量，希望健保署可以調整給付條件。

這也導致患者為了能控制病情選擇自費，從事金融業26歲小資女小涵（化名）就是這樣的個案，她5歲時就發現罹患異位性皮膚炎，手和腳的關節處會呈現粗粗的紅疹，因為搔癢的關係，皮膚都被她抓破出血，總是濕濕的一片，非常困擾。

小涵除了接受照光療法，也嘗試過很多偏方、排毒針、芳香乳液，但都無顯著效果。身為中重度異位性皮膚炎患者的20多年來，有兩次嚴重性發病。一次是在準備大學學測時，因為壓力大，她說，「除了頭皮、手掌和腳掌以外，皮膚其他地方全是紅腫一片，就像一千根針在刺妳，又癢又痛。」

由於症狀嚴重干擾生活，2019年就開始使用上市不久的生物製劑治療，當時藥物尚未健保給付，只能先自費施打。沒想到去年面臨轉職，壓力太大病情再度大爆發，這次全身發炎更嚴重，趕緊住院治療。

小涵說，本來以為症狀嚴重，應該可以申請到生物製劑健保給付，結果卻因病灶都是集中在局部皮膚，不符合申請條件，至今仍得自費使用。

鐘文宏也特別心疼中老年病患，這類患者又不能使用很強的免疫抑制劑，只能用類固醇，但又得擔心月亮臉水牛肩等副作用，長期因皮膚癢睡不著，因此更需要好的治療來控制病情。

實際上，中國今年3月已通過生物製劑的醫保給付，中重度異位性皮膚炎患者只要傳統治療無效就能使用，但患者需要自付三成的藥費。鐘文宏認為，醫藥科技大幅進步，民眾部分負擔的議題需要多加討論，或許它是解決患者使用較新的療法方式之一。

異位性皮膚炎患者 兩成有憂鬱傾向

由於患者長年面對病情起伏發作，加上是全身性發炎的疾病，除了過敏相關的共病，例如食物過敏，兒童約37%、成人10%；過敏性鼻炎、氣喘，兒童佔1/3，成人佔2成。

鐘文宏特別強調，患者的心理狀態，由於皮膚癢造成的睡眠障礙，會從焦慮、躁鬱演變成憂鬱，尤其中重度患者在臨床上觀察約有兩成的患者有憂鬱傾向，要特別留意。

★生物製劑健保給付條件

自2019年12月起，健保開始給付生物製劑用於異位性皮膚炎治療，條件如下：

● 接受每周兩次照光3個月。 ● 兩種口服免疫抑制劑足量治療達3個月。 ● 異位性皮膚炎面積與嚴重程度指數(EASI)達20分或超過。 ● 異位性皮膚炎病灶佔體表面積達30%或超過。

中重度異位性皮膚炎也進入精準治療，目前有生物製劑及口服小分子藥物。圖/123RF

林口長庚皮膚部主任鐘文宏指出，健保署有條件給付異位性皮膚炎患者使用生物製劑，希望給付條件能放寬藥物治療劑量。 圖／本報資料照片